luca-argentero,-deriso-via-social-non-ci-sta:-la-risposta-spiazza-tutti

L’attore Luca Argentero è stato deriso e criticato via social per la sua performance, ecco la sua risposta che spiazza tutti.

Luca Argentero (Foto dal Web)

Luca Argentero è un attore e presentatore italiano nato a Torino nel 1982. Dopo essersi laureato in economia, partecipa alla terza edizione del Grande Fratello, nel 2003, dove si classifica al terzo posto. Dopo una breve carriera da modello, comincia dal 2005 a lavorare costantemente come attore.

In pochi anni diventa un attore di successo, molto apprezzato e richiesto. In particolare, si specializza in film al cinema, tra i più noti si ricordano: Lezioni di cioccolato nel 2007, Vacanze ai caraibi nel 2015, Oggi sposi nel 2009 e Un boss in salotto nel 2014.

In televisione partecipa a diverse serie televisive, tra cui Carabinieri e Sirene. Dal 2020 va in onda Doc – Nelle tue mani, serie televisiva di Rai 1 in cui interpreta il protagonista Andrea Fanti, un medico che lavora come primario nell’ospedale di Roma. Attualmente stanno andando in onda le repliche, sempre su Rai 1.

Luca Argentero, ecco il motivo delle critiche e la sua reazione.

Come detto, attualmente su Rai 1 stanno andando in onda le repliche di Doc – Nelle tue mani. La serie tv sta facendo registrare ottimi ascolti, nonostante si trattano di puntate già viste. Sul web sono arrivate alcune critiche, anche piuttosto pesanti, all’interpretazione attoriale di Luca Argentero.

Una critica molto negativa e anche offensiva è stata questa:

“Luca Argentero è una capra a recitare”.

L’ex concorrente del Grande Fratello ha reagito in maniera ironica, dicendo che si tratta semplicemente di punti di vista differenti.

C’è da dire che la maggior parte delle persone ha speso parole bellissime per l’attore torinese, mettendo in evidenza le sue grandi qualità da attore. I commenti negativi sono pochi e disparati. Anche perché a parlare è lo straordinario successo che ha avuto e sta avendo la serie tv di Rai 1, che tornerà nella prossima stagione.