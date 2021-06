luca-argentero-e-cristina-marino-nozze-segrete:-come-si-sono-presentati-alla-cerimonia

Luca Argentero Cristina Marino nozze – Solonotizie24

Luca Argentero e Cristian Marino hanno coronato il loro sogno d’amore diventando marito e moglie… un matrimonio celebrato in gran segreto con tanto di fuga della coppia. Dalle nozze sui generis e dal romanticismo unico.

La coppia formata da Luca Argentero e Cristina Marino negli anni è sempre stata protagonista del gossip italiano, non solo per l’avvio turbolento della loro relazione, ma anche per il modo in cui entrambi hanno sempre raccontato la loro vita sia attraverso i social che anche nel corso delle varie interviste.

Non a caso, la stessa Cristina Marino ospite di Silvia Toffanin parlando dell’attore, ha finalmente rilasciato la seguente dichiarazione: “ Luca è speciale nelle sorprese, credo sia un’anima unica. Chiunque lo incontri vede la sua luce, la sua bellezza ”. Il vero colpo di scena per i fan della coppia arriva però con la celebrazione delle nozze super segrete a sorpresa .

Un amore unico tra Cristina Marino e Luca Argentero

Ebbene sì, per la coppia formata da Luca Argentero e Cristina Marino possiamo parlare davvero di un amore tanto unico quanto speciale come dimostrato negli anni anche dai vari post che entrambi gli attori hanno pubblicato sui social incantando così i loro fan grazie alle bellissime dediche d’ amore scritto da entrambi.

L’arrivo della piccola Nina ha reso il loro legame molto più forte di quanto non lo fosse già e il matrimonio sembra essere arrivato come una ciliegina sulla torta, solo con un po’ di ritardo alla loro tabella di marcia. Non a caso, in tal senso è stata sempre Cristina Marino ha spiegato il tutto durante l’intervista a Verissimo: “ Prima che io partorissi, Luca aveva deciso a sorpresa di fare un matrimonio, però poi hanno chiuso l’Italia ed è saltato. Con calma ci sposeremo prima della prossima estate. Mi piacerebbe che fosse una festa d’amore ”.

Nozze segrete e fuga per la coppia

Cristina Marino e Luca Argentero desideravano per loro una festa d’amore e, per certi versi, è davvero stato così! La coppia, infatti, domenica 5 giugno 2021 si è unita in matrimonio con una cerimonia realizzata al comune di Pieve, come lo stesso sindaco Fausto Risini ha poi annunciato come riportato anche da FanPage.

La coppia di attori vestiti da sposi super bellissimi e felicissimi si sono concessi anche un lungo giro in sidecar , sfilando così per le strade della città e condividendo la grande gioia con gli abitanti del luogo che hanno realizzato vari video che sono finiti poi sui social dato che, almeno per ora, Luca Argentero e Cristina Marino preferiscono rimanere sulla scia del silenzio stampa.