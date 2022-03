luca-argentero,-la-moglie-cristina-marino-rivela:-“quando-il-e-luca-…”

Cristina Marino e Luca Argentero sono una coppia molto affiatata ed innamorata. E proprio di recente la nota imprenditrice digitale, attrice e modella ha rilasciato una lunga intervista a Sportweek nel corso della quale ha parlato del marito e del suo regime di allenamento facendo delle importanti rivelazioni.

Cristina Marino cambia il regime di allenamento di Luca Argentero

Cristina Marino e Luca Argentero si mostrano sempre in pubblico affiatati e innamorati. E lo stesso accade non solo in pubblico ma anche nel privato. La giovane donna oltre ad essere attrice e modella è anche imprenditrice digitale che attraverso Befancyfit ovvero il suo famoso metodo di allenamento racconta proprio come per lei il movimento sia tanto importante. Nel corso di un’intervista rilasciata a Sportweek la giovane donna ha raccontato di aver cambiato il regime di allenamento del suo famosissimo marito ovvero Luca Argentero affermando a tal proposito “Sennò mi veniva l’ansia”.

Le parole di Cristina Marino sull’allenamento del marito

La celebre attrice e modella ha poi proseguito rivelando come vive oggi il momento dell’allenamento. Infatti se prima questo rappresentava per lei un momento importante da vivere in solitudine oggi invece si è trasformato in un momento di condivisione familiare. “Quando io e Luca ci alleniamo a casa lei prende il terzo tappetino e si aggrega. Mentre prima dicevo ‘è un momento mio, non mi rompete’, adesso è diventato un momento familiare”, queste esattamente le sue parole. A proposito del coinvolgimento del marito Luca Argentero ha invece dichiarato “Luca l’ho tirato dentro dopo una settimana che lo conoscevo perché sennò non ce la potevo fare. Vedere l’uomo che fa la corsa o che va in palestra a fare i macchinari mi fa venire l’ansia”.

Cristina Marino su Luca Argentero: “Adesso è befancyfit a tutti gli effetti”

La Marino ha poi proseguito la sua intervista parlando ancora una volta del marito Luca Argentero e rivelando “Adesso Luca è ‘befancyfit’ a tutti gli effetti, ed essendo io personal trainer certificata Coni l’ho anche aiutato a prepararsi per un film in cui doveva interpretare un pugile (“Il permesso”; ndr). Solo che mi hanno dato come reference Brad Pitt in ‘Fight Club’, il fisico più difficile del mondo, perché dev’essere magro ma muscoloso”. L’attrice ha poi concluso “E infatti, poverino, non è stato un mese semplice: se mi avesse potuto sparare l’avrebbe fatto con piacere! Poi devo dire che io non sono molto democratica… “.