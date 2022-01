luca-argentero,-la-moglie-cristina-marino-si-sfoga:-“alcune-mancano-di-rispetto”

Cristina Marino si sfoga su alcune fan del marito Luca Argentero: “Mancanza di rispetto”

L’ultimo anno per Luca Argentero e Cristina Marino è stato piuttosto impegnativo. Lui infatti è stato sul set di Doc-Nelle tue mani 2 per circa 8 mesi. Anche Cristina Marino è stata sul set di due produzioni e inoltre si è occupata del suo progetto imprenditoriale sul fitness. Per questo nell’ultima settimana Cristina Marino e Luca Argentero si sono concessi qualche giorno di vacanza, al mare, insieme alla figlia Nina Speranza. Intervistata da Il Corriere della Sera la moglie di Luca Argentero non si definisce gelosa, ma aggiunge:

“Mi indispongono le donne che davanti a me palesemente sono invadenti, che urlano oddio ti amo, oddio che bello, come se io di fianco non ci fossi. Non sono frasi giustificabili solo perché è famoso. Ci sono tanti modi per manifestare il proprio essere fan. Ben venga quello educato”.

Luca Argentero e la rivelazione della moglie Cristina Marino: “E’ un papà incredibile”

Innamoratissimi della loro bimba, Nina Speranza, Luca Argentero e Cristina Marino cercano di esserci il più possibile per lei. Nonostante i tanti impegni dei suoi genitori la figlia di Luca Argentero può contare in ogni modo sulla loro presenza. Sul rapporto tra Luca Argentero e la figlia Cristina Marino descrive questa come la fase in cui Nina è innamorata del suo papà. E su come l’attore sia con la piccola la moglie di Luca Argentero dice:

“E’ un papà incredibile. E’ molto presente e fa esattamente quello che faccio io. Nina, nonostante io sia davvero una mamma presente, ha un mammo a casa. Le prepara da mangiare, la cambia, la fa giocare e le fa fare il bagnetto”.

Cristina Marino arriva su Rai1: la moglie di Luca Argentero sarà nel cast di Màkari 2

Mentre in queste settimane Luca Argentero è il protagonista della fiction più di successo di Rai1 anche Cristina Marino presto sarà in una serie. In particolare Cristina Marino sarà nel cast di Màkari 2 in onda dal 7 febbraio. Mentre Doc 2 con Luca Argentero (QUI un retroscena sulla serie) continuerà ad andare in onda il giovedì, Màkari 2 con Cristina Marino sarà trasmesso il lunedì.

