Luca Argentero, l’ex fidanzata senza mezzi termini: “È bellissimo ma…”

Luca Argentero è amatissimo e, con il suo Doc nelle tue mani, ha fatto innamorare di sé donne di tutte le età.

Da un anno è sposato con la bellissima attrice Cristina Marino che le ha dato una bambina, Nina Speranza e, la famiglia appena formatasi è felicissima.

Ma Luca Argentero ha anche avuto un esordio nella casa del Grande fratello vip dove ha conosciuto e si è innamorato di un’altra concorrente, Marianella Bargilli.

I due sono stati insieme per un po’ di tempo e lei ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’attore che impersona il ruolo di Andrea Fanti.

Vediamo cosa ha detto.

Marianella Bargilli su Luca Argentero: “È bellissimo ma anche intelligente”

Luca Argentero e Marianella Bargilli si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello 3 però, appena terminato il programma si sono lasciati.

Marianella Bargilli, qualche giorno fa ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi in occasione della quale ha parlato di Argentero e per lui ha speso parole bellissime.

Infatti, la Bargilli ha detto che Luca Argentero è “bellissimo ma anche intelligente … Piace a tutte e tutti, non conosco un essere umano che non lo trovi bellissimo. Ma quel che era davvero sorprendente in un ragazzo di 25 anni era l’estrema educazione e l’intelligenza prontissima”.

E poi la Bargilli ha anche aggiunto: “Rispetto a quel che si vede ora, non facemmo niente. Siamo due persone eleganti, con famiglie solide alle spalle: il trash non ci appartiene”. Marianella che ha etichettato la sua storia con Argentero “tenera e delicata”, ha anche detto che dopo che la loro relazione è terminata non lo ha più incontrato: “Non ci ho più pensato. Seguo la sua carriera, su cui avrei scommesso, sono contenta per lui e felice se è felice. è una persona splendida, ma ognuno ha la propria vita”.

Cristina Marino gelosa della sua famiglia

Cristina Marino e Luca Argentero hanno deciso di non far vedere il viso della loro bambina e per questo i fans si sono rivoltati contro ma lei sui social ha scritto così: “Questa roba del tormento che io non la posto, ma a voi che ve frega? A voi cosa interessa vedere che faccia ha mia figlia? E soprattutto se a me non va di postare la faccia ma i piedi, sono sua madre, potrò fare come mi pare?”. E poi ha aggiunto: “Questa cosa dei bambini: se li posti è perché li posti, se non li posti è perché non li posti…ma io credo che ognuno debba fare un po’ quel cavolo che gli pare”.