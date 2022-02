Luca Argentero mette nei guai Amadeus e non si presenta al Festiva di Sanremo. “E’ successa una cosa brutta a casa”. Fan sotto choc

Lutto per Luca Argentero. Grande dolore nella sua famiglia: “Salta Sanremo”. Brutta notizia per Luca Argentero, costretto a fare i conti con un lutto che lo ha colpito in queste ore. La comunicazione sull’attore di ‘Doc – Nelle tue mani’ è stata riferita da alcune agenzie di stampa giornalistiche, mentre lui ha preferito al momento mantenere il riserbo e non rilasciare dichiarazioni ufficiali.

E questo lutto ha creato grattacapi anche a Sanremo 2022, infatti nella serata del 2 febbraio avrebbe dovuto presenziare sul palco dell’Ariston. Ma ovviamente non risponderà presente ad Amadeus. Argentero infatti doveva essere uno dei super ospiti della seconda puntata del festival, che andrà in onda stasera. Sicuramente per Amadeus sarà difficile ora cambiare la scaletta, ma quel che è successo rende inevitabile la situazione.

Nei giorni scorsi si era arrabbiata non poco Cristina Marino, che aveva dichiarato su Luca Argentero: “Se fossi stata gelosa non avrei potuto sposarlo, sarei stata matta!”. Cristina Marino aveva poi aggiunto: “Su di lui sono tranquillissima, assolutamente”. La fiducia dunque esiste ma l’attrice, 31 anni, ammette che esiste qualcosa che, nonostante tutto, non riesce ancora a tollerare abbastanza. “Mi irrita la mancanza di rispetto di alcune donne”, ha ammesso senza troppi giri di parole. Ma veniamo all’attualità.

Per Luca Argentero dalla gioia dei successi legati alla fiction Rai e all’imminente ospitata a Sanremo 2022 si è passati subito al dolore immenso, che ha travolto la sua famiglia. Non è ancora stato rivelato se l’attore riuscirà ad essere presente entro sabato al Festival della canzone italiana o se comunque dovrà rinunciare definitivamente a questo momento emozionante della sua carriera. Il lutto ha riguardato in particolare anche la moglie Cristina, ma inevitabilmente è stato colpito anche lui.

Ad essere morto è stato un parente della moglie di Luca Argentero. Dunque, a causa di questa notizia che ha sconvolto la sua famiglia, l’attore non potrà salire sul palco dell’Ariston. Un momento davvero complicato per lui, che dovrà necessariamente stare vicino a Cristina Marino. Probabilmente Amadeus o lo stesso Argentero diranno qualcosa in più nelle prossime ore. E capiremo soprattutto se i fan dell’attore riusciranno a vederlo all’opera almeno entro l’ultima puntata, prevista sabato 5 febbraio.

