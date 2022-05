Luca Argentero nella bufera, fuori da Doc nelle tue mani. L’accusa contro di lui: “E’ un opportunista”. Ecco cos’è successo

Dopo tantissimi anni, Luca Argentero torna ad essere al centro del gossip per il suo primo esordio in televisione avvenuto al Grande Fratello. Molto spesso l’attore ha affermato di essere lontanissimo da quell’esperienza e di non voler essere più accostato al reality in quanto ora il suo mondo è il cinema. Infatti, ad oggi, si ritrova nei chiacchiericci a causa di una confessione che ha fatto il suo ex amico di reality, Fedro Francioni. Quest’ultimo, in un’intervista, ha rilasciato forti dichiarazioni contro colui che definiva ‘fratello’ Scopriamo cosa è accaduto.

Era il lontano 2003 quando andò in onda la terza edizione del Grande Fratello condotta da Barbara D’Urso. Allora uno dei protagonisti indiscussi fu Fedro Francioni tanto che tutti lo davano per vincitore. Il pubblico lo amava molto grazie alla sua umiltà, ironia e goliardia. Purtroppo il concorrente fu costretto ad abbandonare il reality a causa del lutto di una cara zia cui era molto affezionato. Ciò fece svanire ogni speranza dei fan sostenitori di vederlo sul podio. Prima, infatti, non veniva data ai concorrenti la possibilità di uscire dalla casa per un funerale o un evento drastico come accade oggi al GF vip. Col senno di poi, Fedro non si è mai pentito della sua scelta perché era deciso a stare vicino ai suoi cugini. ( continua dopo la foto)

Nella casa strinse forti amicizie, in particolare con l’allora giovane Luca Argentero. Quando andò in onda la terza edizione del reality più amato, aveva solo 24 anni e faceva il barman. Anche lui era molto amato tanto da qualificarsi terzo e, dunque, raggiungendo il podio che fu vinto da Floriana Secondi. Tra Luca e Fedro nacque un’intensa amicizia tanto da continuare anche al di fuori del programma fino a che scoppiò una lite tra i due. In una recente intervista Francioni ha confessato tutti i retroscena della fine di un rapporto così bello.

“Quando sento questo nome per me è come mettere il dito in una piaga. Io e lui eravamo praticamente fratelli, sia dentro che fuori la Casa. Abbiamo condiviso tantissime esperienze, abbiamo anche condiviso lo stesso appartamento. Poi col tempo si è rivelato diverso, un opportunista”. Con grande rammarico Fedro ha confessato la sua delusione per Luca Argentero. “Abbiamo litigato e non ci vediamo più. Per me lui è stato una grandissima delusione”. Dalle sue parole si evince come se il suo amico avesse perso quell’umiltà che lo contraddistingueva ed entrando sempre più a far parte del mondo dello spettacolo.

Argentero oggi è un attore affermatissimo, vincitore di tanti premi e riconoscimenti, voluto ed ammirato sia dal pubblico che dai registi. Inoltre, è sposato con l’attrice Cristina Marino con la quale due anni fa ha avuto una figlia, Nina Speranza. Nonostante il lavoro e il successo lo esponessero molto dinanzi alle luci dei riflettori, Luca cerca di essere sempre riservato e di tutelare la sua privacy, in particolare quella della sua famiglia. Recentemente è stato protagonista in doc nelle tue mani ma ultime voci dicono che non ci sarà più in futuro in Rai:

Fedro, invece, oggi ha 53 anni, lavora in radio ed ha una compagna dalla quale ha avuto un figlio che ora ha 6 anni. Ha anche dichiarato il suo pensiero sul cambiamento del reality rispetto a 20 anni fa. “Oggi è cambiato tutto, parlerei di comportamenti inqualificabili, non c’è nulla di spontaneo, tutto è costruito. Ma forse è dipeso anche dal fatto che il programma dopo tanti anni cerca nuove strade.” D’altronde, come dargli torto? Tanti sono i cambiamenti che ha subito il reality dalla prima edizione ad oggi e, magari, se avesse partecipato di recente e gli fosse accaduto lo stesso dramma di 20 anni fa, sicuramente non sarebbe stato costretto ad abbandonare per sempre il reality.

