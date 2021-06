luca-argentero,-quella-grande-amicizia-con-il-compagno-di-set

Luca Argentero sul set di diversi film ha coltivato un’amicizia davvero speciale: sapete chi è un suo grande amico nonchè collega? Il celebre attore!

SApete chi è un grande amico di Luca Argentero? E’ un celebre attore: non tutti conoscevano questo particolare!

Luca Argentero è uno degli attori più amati del panorama cinematografico italiano. Un grande professionista che vanta, inoltre, un fascino davvero sensazionale. E’ il sogno di tante donne ma il suo cuore appartiene solo ed unicamente alla bellissima Cristina Marino, diventata sua moglie poche settimane fa. Affascinante, simpatico, dolce, talentuoso: insomma, cosa gli manca? Sul web si dice che sia un po’ permaloso, ma mica sarà un difetto? Intanto, tutte le più curiose cercano qualsiasi curiosità sul celebre attore: sapete che ha un grande amico che è anche suo compagno di set?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Luca Argentero è uno degli attori più amati d’Italia. Sapete chi è un suo grande amico nonché compagno di set? Hanno recitato insieme in tantissimi film: parliamo di Stefano Fresi!

Leggi anche Luca Argentero, clamoroso spoiler su Doc-Nelle tue Mani 2: l’ha appena svelato

Proprio così, tra i due è nata una grande amicizia, diventata solida nel tempo. Hanno condiviso set di tanti film come ‘Noi e la Giulia’, ‘Al posto tuo’, o ancora ‘Poli opposti’. Luca e Stefano sono molto legati ed è per questo che ‘Canzone Segreta’ scelse proprio il Fresi per la sorpresa a Luca! Argentero non si aspettava affatto di vedere sul palco il suo grande amico e collega il quale, nello show di Serena Rossi, ha cantato per lui ‘Sexy tango’ di Concato. Prima dell’esibizione e di stupire l’amico e collega, Stefano aveva confessato ai microfoni del programma: “Sono molto emozionato, perché fare una sorpresa ad un amico è una cosa molto bella e ci tengo a fare una cosa speciale”.

Sui social spuntò anche una foto di loro due insieme: “Che bello, amico mio. Ti voglio un gran bene”.