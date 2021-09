luca-argentero-scrive-a-terence-hill-“da-doc-a-don-…”,-il-web-si-commuove

Sono trascorsi alcuni giorni da quando il noto attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano Mario Girotti, conosciuto con lo pseudonimo Terence Hill, ha terminato le riprese di Don Matteo. L’attore dopo tanti anni ha deciso di mettere la parola fine a questo particolare ed importante capitolo della sua vita ma il suo addio alla fiction ha colpito davvero tutti. E quindi i telespettatori ma anche molti colleghi. Tra coloro che hanno voluto condividere una dolce dedica rivolta proprio a Terence Hill vi troviamo Luca Argentero. L’attore lo ha fatto tramite un messaggio video che è stato condiviso sulla pagina Instagram di TV Sorrisi e Canzoni.

Terence Hill lascia Don Matteo

È stata trasmessa per la prima volta il 7 gennaio del 2000 su Rai 1 la prima puntata di Don Matteo. Nel corso degli anni la serie televisiva ha ottenuto un grande successo grazie anche alla bravura del protagonista Terence Hill che ha interpretato per tutto questo tempo il ruolo di Don Matteo. L’attore però dopo oltre 20 anni ha deciso di dire addio a Don Matteo in quanto, come ha spiegato lui stesso, non riesce più a sottoporsi a lunghi periodi di riprese. Terence Hill recentemente ha infatti dichiarato di preferire molto di più avere la possibilità di trascorrere il tempo libero in compagnia della famiglia. E per tale motivo ha deciso di lavorare solamente prendendo parte a miniserie oppure lungometraggi per i quali non sono previsti lunghi periodi di riprese.

L’arrivo di Raoul Bova In Don Matteo

A subentrare nella celebre serie televisiva, a partire dalla prossima stagione in onda, sarà Raoul Bova nei panni di Don Massimo. A questa nuova figura è affidato il compito di portare avanti il modo di vedere la vita e di parlare con la gente tipico di Don Matteo, ma non dovrà assolutamente sostituirlo. A seconda di come il pubblico accoglierà questo cambiamento sarà possibile stabilire il futuro della serie televisiva.

Il messaggio di Luca Argentero per Terence Hill

La decisione di Terence Hill di lasciare Don Matteo ha rattristato tutti. E più nello specifico i telespettatori della serie televisiva ma anche molti colleghi. Tra questi anche Luca Argentero il quale tramite l’account Instagram di TV Sorrisi e Canzoni ha pubblicato un breve video messaggio rivolto al collega. “Caro Terence, da Doc a Don un grandissimo abbraccio e grazie per tutti questi anni di sorrisi e divertimento”, queste nello specifico le sue parole.