Luca Argentero, sua cugina è una famosa showgirl: ecco chi è

L’attore Luca Argentero ha una cugina che è una bella e famosa showgirl. E’ lei che lo ha portato nel mondo dello spettacolo

Luca Argentero è un attore amatissimo e se sulla sua vita privata trapelano poche notizie ce n’è una che circola ed è molto curiosa. Già perché il bell’attore lanciato dal Grande Fratello edizione 2003 ha una cugina molto famosa nell’ambiente dello spettacolo.

Una parente strettissima con cui Luca ha un ottimo rapporto. Tanto che fu sua cugina a iscriverlo ai casting del Grande Fratello 3 che gli avrebbe poi cambiato la vita. Fu lei a introdurlo nel mondo dello spettacolo, a dargli suggerimenti e consigli. Già perché lei quel mondo lo bazzicava già da un bel po’ essendo una famosa ed apprezzata attrice e conduttrice.

Chi è la cugina di Luca Argentero

La cugina di Luca Argentero è Alessia Ventura, conduttrice, modella e attrice. Alessia e Luca sono cugini di primo grado, sono entrambi cresciuti a Moncalieri in provincia di Torino, hanno solo 2 anni di differenza e sono entrambi del segno dell’ariete. Luca Argentero è nato il 12 aprile del 1978 mentre Alessia è nata il 10 aprile del 1980.

Alessia Ventura ha iniziato la sua carriera come modella, poi è diventata valletta di diversi programmi come OK, il prezzo è giusto. Studia recitazione e diventa protagonista di alcuni spot televisivi. Il salto è nel 2001 quando diventa attrice nella soap Centrovetrine su Canale 5 e quando nello stesso periodo diventa una delle letterine di Passaparola. Da qui passa alla conduzione di diversi programmi tra cui nel 2007 approda sulla Rai con Carlo Conti in I raccomandati. Torna poi a Mediaset, lavora per Sky, è testimonial e modella per diversi prodotti. Torna poi in Rai ed è il volto di numerosi programmi come Mezzogiorno in Famiglia.

Della sua vita privata si sa che è stata fidanzata per 5 anni con Filippo Inzaghi. Dal 2019 ha una relazione con un altro ex calciatore Gabriele Schembari, che ha militato nel Ragusa, ed ex fidanzato della pallavolista Francesca Piccinini.

Luca Argentero è diventato papà

Luca Argentero dopo il grande successo ‘Doc-nelle tue mani’ la fiction Rai che ha conquistato anche il pubblico estero si gode ora il suo maggior successo, sua figlia. L’attore è diventato infatti papà da pochi mesi: il 20 maggio 2020 la sua compagna Cristina Marino ha messo al mondo la piccola Nina Speranza.

L’ex gieffino è stato sposato dal 2004 al 2016 con Myriam Catania, poi complice il set di Vacanze ai Caraibi di Neri Parenti Luca e Cristina si conoscono. Lei è una modella ed attrice di 13 anni più giovane di Luca. La coppia racconta che fino a che Luca non si è separato non c’è stato nulla fra loro. Intanto la loro storia va a gonfie vele e sui social sono seguitissimi. Ed è proprio su instagram che hanno annunciato la nascita della loro figlia.

