Luca Argentero, sui social lo attaccano “E’ una capra a recitare”, la sua risposta è da applausi

Doc – Nelle tue mani è una bellissima serie televisiva andata in onda nell’inverno del 2020 piaciuta a milioni di telespettatori tanto da avere ottenuto un vasto successo. In attesa dell’arrivo della seconda stagione ecco che proprio nella serata di ieri, sempre su Rai 1, è stata trasmessa la prima replica delle puntate. E anche in questo caso sono stati moltissimi i telespettatori che non hanno perso l’occasione di seguire con molto entusiasmo quella che è stata definita una delle più belle serie televisive dell’anno. Tra i protagonisti il bellissimo e bravissimo Luca Argentero, interprete del dottor Andrea Fanti. E proprio Luca Argentero nelle scorse ore si è trovato a dover leggere, e rispondere, sui social a commenti poco carini nei suoi confronti. E più nello specifico a dei commenti relativi a quello che è il suo modo di recitare.

Grande successo per Doc- Nelle tue mani

Doc- Nelle tue mani è piaciuto e continua a piacere sempre di più ai telespettatori. Durante l’inverno le puntate della serie televisiva in questione sono state viste, esattamente, da circa 8 milioni di telespettatori. Ed ecco che anche la prima puntata della replica trasmessa nella serata di ieri ha ottenuto un vasto successo vedendo incollate alla televisione 2.400.000 di italiani, riuscendo quindi ad ottenere circa il 13,7% di share. Anche le repliche sono quindi destinate ad ottenere molto successo, nel frattempo però i telespettatori aspettano con ansia di poter guardare la seconda stagione dell’apprezzatissima serie televisiva.

I commenti dei telespettatori su Twitter

Se da una parte in molti hanno commentato positivamente sui social ecco che, allo stesso tempo, vi è stato anche chi ha espresso delle parole poco carine nei confronti di alcuni componenti del cast. Nello specifico alcuni utenti hanno commentato rivolgendo delle parole poco carine nei confronti di uno dei grandi protagonisti della serie televisiva ovvero Luca Argentero. E più nello specifico tali commenti riguardano il modo di recitare del noto attore. Un utente ha scritto su Twitter “Argentero è una capra a recitare” mentre invece un altro ha affermato “Che attore fenomenale Luca Argentero comunque #DocNelleTueMani”.

La replica di Luca Argentero

L’attore torinese non si è lasciato sicuramente intimorire dai commenti negativi e anzi, al contrario, ha condiviso una particolare immagine nella quale vengono raffigurati i commenti sopra citati e quindi uno negativo e uno positivo. Luca Argentero ha commentato l’immagine e i due Tweet opposti scrivendo, semplicemente, ‘Punti di vista’.