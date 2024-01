Luca De Angelis: Un Venerdì di Pianoforte al Carníca di Roma

Il Carníca di Roma, celebre per le sue serate incantevoli e raffinate, presenta il Venerdì 26 Gennaio un’esperienza straordinaria dedicata al talento del pianoforte: Luca De Angelis. La serata promette di trasformare il venerdì sera in un viaggio emozionale attraverso melodie avvolgenti, accompagnate da una cena di altissimo livello oppure un aperitivo esclusivo e/o una selezione di cocktail o bollicine da gustare durante il live show.

Un Connubio Irresistibile tra Gusto e Melodia:

La serata del Venerdì 26 Gennaio al Carníca si propone come un’esperienza completa che unisce la raffinatezza culinaria all’eleganza delle note di Luca De Angelis. Per chi desidera vivere un venerdì sera all’insegna della buona musica, del buon cibo e della compagnia piacevole, il Carníca è il luogo ideale.

Per garantirsi un posto in questa serata straordinaria, è consigliabile prenotare in anticipo e assicurarsi di essere parte di un evento che resterà a lungo nei ricordi di chi lo vive. Il Carníca continua a confermarsi come il luogo d’incontro per gli amanti dell’arte e della gastronomia, garantendo esperienze indimenticabili ad ogni visita.



Per info e prenotazioni:

Carníca

Via Vittorio Veneto, 11, 00187 Roma RM

Telefono: 06 8339 3339

Ufficio Stampa