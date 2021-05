luca-dirisio-lo-ricordate?-ha-fatto-cantare-un’intera-generazione,-eccolo-oggi

Luca Dirisio raggiunse uno strepitoso successo negli anni Duemila col suo singolo “Calma e sangue freddo”: che fine ha fatto oggi?

Luca Dirisio lo ricordate? Ha fatto cantare un’intera generazione, ecco com’è diventato oggi (Youtube)

Chi non ha canticchiato il brano di Luca Dirisio “Calma e sangue freddo”? Parliamo di quasi vent’anni fa, è vero, ma siamo certi che molti di voi non hanno dimenticato questo cantante che all’epoca fu un vero fenomeno. Cantata e suonata in tv ma anche nei locali, era una delle canzoni più in voga.

Intendiamoci, questo non fu il suo unico brano a riscuotere un successo enorme: Usami, Il mio amico vende il tè, regalarono a Dirisio una fama non indifferente che lo portò anche a trionfare nel 2004 al Festivalbar come artista rivelazione dell’anno e a partecipare al Festival di Sanremo. Alla famosa kermesse canora portò il brano “Sparirò”, ma non riuscì a superare la terza puntata.

Lontano dalle luci della ribalta da un bel po’, di Luca non si sa moltissimo ad oggi. Cerchiamo quindi di capire che fine ha fatto.

Luca Dirisio, come lo ritroviamo dopo tutti questi anni: com’è e cosa fa oggi

Dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi nel 2011, dell’artista si sono perse le tracce. Da allora, infatti, per ben otto anni, non ha più prodotto alcun brano, ma nel 2019 è tornato con un nuovo album, Bouganville, che però non passò alla storia come i suoi successi precedenti.

Come si evince dal suo profilo Instagram, Dirisio ha continuato ad occuparsi di musica, ma da tempo non è più nelle classifiche dei brani più ascoltati. Oggi, l’artista originario di Vasto ha quasi 43 anni e sicuramente non è molto cambiato nell’aspetto fisico, anzi, diremmo non è cambiato affatto!

Negli scatti postati sul popolare social network, appare quasi sempre intento a suonare, segno che mantiene viva la sua passione per la musica.

Noi speriamo di che Dirisio torni al più presto con un altro grandissimo successo, voi?