Luca Dorigo senza mezzi termini “Se conoscessi oggi Maria De Filippi sarebbe diverso perchè lei …”

Luca Dorigo è uno dei volti storici di Uomini e Donne molto amato dai telespettatori per la sua simpatia e sincerità. L’ex tronista recentemente ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage nel corso della quale ha parlato delle due donne che hanno segnato il suo percorso nel programma di Canale 5, ovvero Amalia Roseti e Angelique Nanni, svelando quelli che sono i loro rapporti oggi.

Il percorso a Uomini e Donne di Luca Dorigo

Luca Dorigo nel 2006 ha fatto il suo ingresso in uno dei programmi più amati di Canale 5 in veste di tronista. Tra le corteggiatrici vi era anche la bellissima e riccia Amalia Roseti scelta dal tronista per ben due volte. La prima volta ha risposto di no mentre invece la seconda volta ha risposto si . La loro storia d’amore è durata solo pochi mesi e l’anno successivo Dorigo è tornato a Uomini e Donne per la terza volta lasciando però all’improvviso il trono senza effettuare alcuna scelta. A distanza di molto tempo Luca intervistato da Fanpage ha rivelato quelli che sono gli attuali rapporti con l’ex fidanzata affermando “Amalia, se la vedo per strada ci faccio volentieri due chiacchiere, però ci siamo persi un po’ di vista. Ho soltanto bei ricordi di lei e spero che li abbia anche lei di me”.

Il rapporto con Angelique Nanni e Maria De Filippi

A proposito dell’ex corteggiatrice Angelique Nanni Dorigo ha rivelato che non hanno mai avuto alcun rapporto fuori dallo studio televisivo. “Lei era rimasta molto ferita“, queste le parole dell’ex tronista che ha anche sottolineato che ad oggi alcune cose le avrebbe fatte diversamente. “In quel momento ero felice e contento di avere accanto i riccioli d’oro di Amalia”. Nel corso della lunga intervista concessa a Fanpage non sono mancate le domande su Maria De Filippi. L’ex tronista ha definito la presentatrice una persona molto timida ed introversa ma ha sottolineato “Non per questo non sensibile”. Sul loro rapporto ha rivelato di averlo vissuto con un po’ di soggezione a causa della sua giovane età ma, precisa “A 40 anni e con l’esperienza che ho oggi, relazionarmi con una persona di spessore così sarebbe diverso”.

La sua vita oggi

Luca Dorigo oggi è un bravissimo DJ che però a causa del covid si è trovato a dover svolgere altri lavori, anche aiutare un amico che fa il parquettista.E a proposito di questo ha dichiarato “Non ci trovo niente di male”. Ma l’ex tronista sogna ancora di fare televisione. Dorigo ha rivelato di aver sostenuto, lo scorso anno, il provino per il Grande Fratello ma di non essere stato scelto. Ha inoltre dichiarato di avere voglia di mettersi ancora una volta in gioco per far conoscere la sua personalità anche se precisa “Sono difficile da gestire”. E l’amore? Ancora oggi sogna di trovare la persona giusta e di diventare padre.