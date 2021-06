Carriera stimabile, giornalista di talento ma soprattutto personaggio della tv Luca Giurato per un lungo periodo è stato una vera star del piccolo schermo. Eclettico e professionale è passato dalla radio alla tv conducendo programmi di successo come Domenica in e Uno Mattina. Amato soprattutto per i suoi goffi modi di fare e per un linguaggio che è divenuto un must televisivo Luca Giurato non appare in pubblico da qualche tempo.

Luca Giurato cosa fa oggi il giornalista?

Ma cosa fa oggi il noto giornalista? 82enne molto attivo Luca si è ritirato a vita privata insieme alla moglie Daniela Vergara anche lei professionista nelle file del tg2. I due sono molto innamorati nonostante è molto che sono insieme, non ha avuto figli anche se Giurato è padre di Furio nato dal suo primo matrimonio. Non propenso ad apparire in tv neanche come opinionista o ospite Luca preferisce la quiete della quotidianità e evita situazioni pubbliche.

Personaggio molto amato Luca Giurato è diventato anche un icona della tv, molto spesso preso di mira dalla Gialappa’s Band e da Striscia la Notizia per la sua conduzione ma soprattutto per il suo modo ironico e divertente d’apparire in video. Molti delle sue espressioni sono divenute storiche tanto che spesso viene citato anche dai giovani conduttori che lo ricordano con estremo piacere.

Luca Giurato, perchè ha detto no al GFVIP

Ha scelto di godersi la pensione e d’allontanarsi dall’impegnativo contesto professionale del giornalismo televisivo, ma nonostante questo Luca Giurato resta un personaggio richiesto come ospiti nei vari salotti tv. Recentemente il giornalista è stato anche invitato a prendere parte al GFVIP, un invito che ha scelto di declinare perchè convinto di non avere più l’età per fare questo tipo di programmi.

Eppure i reality per Giurato non sono poi così sconosciuti: nel 2008 ha partecipato a fianco di Mara Venier e Pamela Prati come opinionista di una popolare edizione dell’Isola dei Famosi: un ruolo che svolse con estrema ironia divertendo il pubblico con i suoi pittoreschi commenti.