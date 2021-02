Luca Laurenti choc “Rapporti a tre, Trovato a letto con l’altro uomo”. La verità sulla scomparsa del maestro

Luca Laurenti accetterebbe tutto da sua moglie, anche un tradimento. Sono queste le parole che emergono da una recente intervista che il maestro ha rilasciato a Vanity Fair. Il loro è un rapporto molto forte e intenso in cui nessuno dei due blocca le voglie e i desideri dell’altro, ma anzi li esalta e li incita. La spalla destra di Paolo Bonolis è sempre stato molto restio a svelare dettagli sulla sua vita privata. Nonostante il palco sia il suo regno e abbia un enorme successo, una volta terminato il proprio lavoro preferisce non stare sotto i riflettori e rifugge le telecamere.

Proprio per questo, nei mesi della pandemia ha fatto molto preoccupare i suoi fans perché completamente sparito sui social. E’ stato proprio Paolo Bonolis a spiegare la situazione. Secondo il presentatore Luca Laurenti avrebbe approfittato di questo periodo senza lavoro per ritirarsi a vita privata e godersi la famiglia, di cui si sa veramente poco. Il maestro infatti non usa social nè televisione, vive come da eremita praticamente fuori dal mondo. A breve la comica coppia tornerà sul piccolo schermo con Avanti un altro, che andrà in onda al posto di Caduta Libera di Gerry Scotti. Non vediamo l’ora di vederli nuovamente all’opera, ma intanto vediamo dettagli sulla vita del maestro inaspettati.

Luca Laurenti è sposato con Raffaella Ferrari. I due si sono conosciuti tramite Paolo Bonolis e hanno avuto un figlio, Andrea. Il loro rapporto è molto forte nonostante la lontananza: lei vive a Milano, mentre lui è spesso a Roma per lavoro. La donna si è sempre tenuta lontana dalle telecamere e nelle poche dichiarazioni che ha rilasciato nel corso del tempo si capisce chiaramente il suo amore per il marito. “Siamo le due metà della mela” aveva detto tempo fa, e sembra che questo rapporto continui in maniera idilliaca. Anche il maestro ha voluto parlarne ultimamente.

In particolare, Luca Laurenti si è soffermato sull’ipotesi di un tradimento. Un’immagine davanti alla quale nessun uomo vorrebbe trovarsi, quella di beccare la propria donna a letto con un altro. Per il maestro la situazione non sarebbe così grave, anzi, lui appoggerebbe la sua amata aggiungendosi alla mischia: “Ho una visione dell’amore. Faccio due esempi. Entro e vedo mia moglie a letto con un altro. Scatta la gelosia e uccido. Oppure, capisco che a mia moglie piace e condivido il suo piacere. Invece de strillà, me tolgo le mutande e mi ci metto pure io”.

Una visione molto moderna quella di Laurenti, secondo la quale il corpo della moglie non è un oggetto che gli appartiene ma una prelibatezza da poter anche condividere, solo per il piacere di renderla felice. “Il primo atteggiamento genera violenza. Il secondo moltiplica l’amore. Io rispetto il piacere dell’altro. Sono il suo trampolino qualsiasi scelta faccia” continua Luca Laurenti che ci fa desiderare di trovare qualcuno come lui. Un uomo che non pensa solo a tarpare le ali della sua amata, ma che invece se ne costruisce un bel paio e decide di volare insieme. E così fanno Luca e Raffaella. E tu che ne pensi? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

