Coppia affiatata in tv, amati dal pubblico che apprezza anche i loro ironici e divertenti confronti Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono molto vicini anche nella vita privata. Amici da tantissimo tempo, entrambi spalla l’uno dell’altro Paolo e Luca non hanno esitato in questi anni a rivelarsi quanto si vogliono bene: Bonolis lo ha fatto in più occasioni sui social mentre Laurenti, che a quanto pare è avverso a qualsiasi forma di comunicazione, ha voluto dichiarare il suo sincero affetto al collega in tv.

Bonolis e Laurenti fonte Instagram

Luca Laurenti: “Paolo Bonolis sei come un fratello”

Durante una puntata di Ciao Darwin di qualche anno fa Luca ha approfittato di un suo spazio per rivelare a Paolo quanto gli vuole bene come artista ma soprattutto come uomo. Il cantante ha sorpreso con le sue dichiarazioni lo stesso Bonolis che si aspettava una sit-com da parte del collega e invece ha accolto con un abbraccio non programmato le parole di Laurenti. Luca ha parlato di un sentimento fraterno e ha elogiato le qualità professionali di Paolo per poi aggiungere di sentirsi molto fortunato di poter godere della presenza nella sua vita di Laurenti che oltre ad essere un’artista che allieta il suo pubblico donando momenti di buon umore è soprattutto un uomo e una persona speciale.

Il video visibile sui social emoziona ancora oggi il pubblico, dalle parole di Laurenti è percepibile emozione ma anche anche tanta sincerità. Un connubio quello nato dai due artisti reale e basato su un’amicizia sincera che in questi anni è cresciuta ed è stata alimentata dall’affetto. L’amore fraterno fra i due è stato affetto anche da qualche lite, sicuramente banale e momentanea a cui i due artisti, a differenza di qualche rumors eccessivo, non hanno mai dato troppo credito.

Paolo Bonolis e Luca Laurenti distacco durante il lockdown: cosa è successo

Paolo Bonolis e Luca Laurenti si confermano una coppia di successo in tv, ma anche nella vita: amici veri e sinceri l’uno a fianco all’altro anche in momenti non facili. In molti si sono chiesti come mai Luca durante il lockdown non è mai apparso nelle dirette di Bonolis, un’assenza davvero ingiustificata spiegata a posteriori dal conduttore di Avanti un altro:

“Luca vive da solo, in assenza di comunicazione perché è la sua scelta di vita. Non sa nemmeno che c’è il Coronavirus!”. Paolo ha anche confermato di non aver mai litigato in modo grave con Luca: “Non abbiamo avuto mai liti furiose io e Luca, manco ci pensiamo ad averne! Siamo talmente felici insieme che la lite è una situazione improbabile!”