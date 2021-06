Luca Laurenti, perché ha lasciato la tv? Il motivo dell’abbandono

Rivelate a distanza di tempo, le ragioni del periodo di lontananza dal piccolo schermo.

Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono una coppia artistica da più di trent’anni e ci hanno regalato tante risate e anche momenti di riflessione.

Laurenti ha accompagnato il conduttore in tantissime trasmissioni e hanno raggiunto con successo la nona stagione alla conduzione di Avanti un Altro e della sua versione serale.

Il Maestro, ovvero Laurenti, appellativo conquistato grazie al talento nel cantare e suonare il pianoforte, ha accompagnato proprio come musicista il conduttore in varie trasmissioni e quiz televisivi.

Tra i tanti ricordiamo Tira e Molla, Chi ha incastrato Peter Pan?, Ciao Darwin, Il gatto e la volpe o il telegiornale satirico di Canale 5, Striscia la Notizia.

Luca Laurenti, le motivazioni della sua assenza in televisione

Il musicista e presentatore è un personaggio pubblico che ha scelto di rimanere lontano dai social, una caratteristica atipica oggi ma assolutamente normale secondo gli amici di Laurenti. Infatti il maestro è una persona molto schiva e riservata.

Da quanto riportato nel corso di una diretta Instagram da Marco Salvati, amico e autore di Avanti un Altro, in compagnia di Paolo Bonolis, l’autore ha affermato che Laurenti conduce una vita solitaria, in un’ambiente meditativo.

Salvati ha infatti dichiarato:

” Un po’ come gli indigeni della foresta, che hanno paura che gli rubino l’anima”.

Nella diretta è intervenuto anche Bonolis che ha ironizzato sul fatto che probabilmente Laurenti non è nemmeno a conoscenza dell’emergenza sanitaria da Covid, affermando:

” È isolato all’interno della sua abitazione non avendo nessun contatto con l’esterno”.

Inoltre Bonolis ha rivelato che quando i due non sono impegnati da registrazioni o progetti lavorativi, non si sentono al telefono perché Luca è fatto così. Intanto il programma condotto dal duo, Avanti un Altro continua a riscuotere un grande successo anche in replica.