luca-onestini,-altra-bordata-all’ex-ivana-mrazova:-“era-molto-gelosa”

Ivana Mrazova, il suo ex Luca Onestini fa una confessione: “Era molto gelosa”

Una settimana fa circa Luca Onestini è entrato nella casa del nuovo reality show spagnolo Secret Story. Oggi il portale Biccy.it ha riportato che in queste ore l’ex tronista di Maria De Filippi è tornato a parlare della sua ex fidanzata Ivana Mrazova, non spendendo parole al miele nei suoi confronti. Cosa ha detto? Luca Onestini ha confessato a uno dei concorrenti di questo reality spagnolo che la sua ex pare fosse molto gelosa anche del fatto che volesse studiare lo spagnolo per cercare di sfondare nella Tv iberica:

“A lei non piaceva che io imparassi lo spagnolo. Proprio non le piaceva. Perché? Il motivo è che temeva che potessi fare delle cose qui in Spagna…”

Luca Onestini ha poi aggiunto di credere che simili gelosie non ci possano essere nella maniera più assoluta in amore: “Non puoi arrabbiarti perché sto studiando e mi dici che sono egoista perché sto studiando…”

Luca Onestini contro l’ex fidanzata Ivana Mrazova: “Non mi capiva”

Luca Onestini, come ha riportato il portale di gossip Biccy.it, parlando sempre di Ivana Mrazova nel reality show spagnolo Secret Story, ha poi fatto un’altra interessante rivelazione. Di cosa si tratta? In pratica l’ex tronista di Maria De Filippi ha rivelato di essersi confrontato diverse volte con la sua ex Ivana Mrazova per farle capire che il fatto che avesse deciso di studiare spagnolo lo faceva per loro e per il loro futuro, senza purtroppo ottenere risultati:

“All’inizio non mi rendevo conto di questi suoi aspetti. Chi vuole il tuo bene non fa questi ragionamenti. Io con lei ho parlato di questo, ma non capiva, non comprendeva…”

Luca Onestini, che ha deciso di partecipare a un reality spagnolo, ha poi colto la palla al balzo per lanciare un’altra bella bordata alla sua ex fidanzata Ivana Mrazova: “Mi diceva che ero soltanto un egoista perché studiavo e non passavo del tempo con lei…” Sarà vero?

Luca Onestini sconsolato: “Volevo solo costruire un futuro per noi”

L’ex tronista di Uomini e Donne, Luca Onestini, ha poi concluso questo suo lungo sfogo asserendo di essere davvero molto dispiaciuto per il modo in cui è finita con Ivana Mrazova:

“Lo stavo facendo per me, per lei, per la nostra famiglia futura. Costruivo qualcosa, eppure lei mi dava dell’egoista…”

Cosa avrà da dire Ivana Mrazova a tal proposito?

L’articolo Luca Onestini, altra bordata all’ex Ivana Mrazova: “Era molto gelosa” sembra essere il primo su LaNostraTv.