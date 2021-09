Luca Onestini: “Inizia una nuova avventura”, ecco a quale reality parteciperà

Luca Onestini parteciperà al reality Secret Story. Il suo annuncio: “Inizia una nuova avventura”

Luca Onestini un ex concorrente del Grande Fratello Vip che di recente ha reso nota la rottura con la fidanzata Ivana Mrazova, oggi giovedì 2 settembre 2021 ha fatto un annuncio del tutto inaspettato sui social. L’ex gieffino tramite un post condiviso sul proprio profilo Instagram, ha scritto una frase in spagnolo che tradotta in italiano significa: “Inizia una nuova avventura”.

Nonostante l’ex tronista di Uomini e Donne non abbia detto chiaramente di cosa si tratta, dai siti iberici è arrivata la conferma della sua partecipazione al reality “Secret Story”, molto simile al Grande Fratello.



Luca Onestini condivide la sua felicità prima di sbarcare in Spagna: “Sono pieno di emozioni positive”

Luca Onestini un modello, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del GF Vip, nelle scorse ore ha catturato l’attenzione del gossip per un post che non è per niente sfuggito. L’ex fidanzato di Ivana Mrazova non ha nascosto ai propri fan la sua gioia, per una nuova esperienza:

“Sono super felice e pieno di emozioni positive. Vi amo molto e quello che mi piace di più è condividere tutto con voi”.

L’ex gieffino ha lasciato i suoi sostenitori con il fiato sospeso senza specificare quale percorso intraprenderà: a svelare il mistero ci hanno pensato diversi siti iberici. In particolare Luca farà parte del cast del nuovo reality spagnolo Secret Story, importato dalla Francia.

Luca Onestini interroga i suoi fan: “Quale potrebbe essere il mio segreto?”

Nel programma in cui prenderà parte Luca Onestini i concorrenti dovranno nascondere i propri segreti durante tutta la loro partecipazione, e alla stessa maniera del GF Vip ci sarà a loro dispozione un confessionale e le telecamere a spiarli.

L’ex tronista di Uomini e Donne in effetti ha fornito un indizio ai suoi fan prima di sbarcare in Spagna, poichè nella didascalia dello stesso post ha inserito questa domanda specifica: “Quale potrebbe essere il mio segreto?”. Luca che nei giorni scorsi si è espresso sulla rottura con Ivana Mrazova ammettendo di stare male, e che non è mai facile quando si chiude una storia d’amore, quindi è già pronto a custodire un segreto.

