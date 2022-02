luca-onestini-vittima-di-un’aggressione-choc:-“mi-hanno-tirato-un-pugno”

Luca Onestini è stato aggredito a Parigi dalla fidanzata: la sua brutta disavventura

Brutta disavventura per Luca Onestini (fino però ad un certo punto). Cos’è successo? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip in un un pub a Parigi era impegnato a seguire la partita di Champions League tra Paris Saint Germain e Real Madrid insieme alla sua fidanzata. E ad un certo punto proprio quest’ultima ha aggredito Luca Onestini rifilandogli un bel pugno in faccia. Il motivo? Cristina Porta, tifosissima del Real Madrid, ha perso la calma nel momento in cui il Paris Saint Germain ha vinto proprio all’ultimo minuto. Per fortuna che Luca Onestini se l’è cavata giusto con un occhio nero.

Luca Onestini rompe il silenzio sull’aggressione per mano della sua fidanzata: “Mi hanno tirato un pugno”

E’ stato lo stesso Luca Onestini a raccontare l’aggressione subita martedì scorso in un pub parigino. Difatti il modello e influencer, sulla cui ex è stato svelato un retroscena, ha rivelato come sono andate effettivamente le cose con un post su instagram in cui ha anche mostrato il suo occhio nero:

“Quando i francesi hanno segnato il gol, Cristina ha gridato e questo è il risultato: un pugno sull’occhio…”

Per fortuna niente di grave per Luca Onestini, il quale però ha testato in prima persona il temperamento della sua fidanzata tifosissima del Real Madrid.

Luca Onestini fa una confessione dopo l’aggressione: “E’ una triste storia”

Luca Onestini aggredito dalla sua fidanzata in un pub parigino ha poi concluso questo suo lungo sfogo su instagram non facendo mistero che in effetti è una storia che ha dell’incredibile: “Questa è una storia davvero triste…” Insomma una cosa è certa: Luca Onestini, al centro dei rumor per quanto riguarda il suo futuro nella Tv spagnola, ha sempre avuto al suo fianco ragazze con carattere e personalità. Questo pugno potrebbe mettere a serio rischio la sua storia d’amore con la spagnola Cristina Porta? Chissà, intanto la foto dell’occhio nero di Luca Onestini ha già fatto il giro del web.

