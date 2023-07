Luca Rallo: il mio “Villaggio Napoli” in Val di Sole

Luca Rallo il 16 luglio nel pomeriggio è arrivato a Dimaro nel “suo” regno dei sogni: il VILLAGGIO NAPOLI. Prima tappa, insieme ad amici e familiari, lo Stadio Comunale con il posto in tribuna coperta e centralissima per il Maestro, oggi anche visitatore speciale al ritiro pre-campionato del Napoli.

Seguire l’allenamento della tua squadra del cuore è una sensazione quasi indescrivibile vero, Luca?

“Sì. E’ molto bello il clima di festa del calcio che si respira a Dimaro Folgarida: per me è una cosa del tutto nuova ed un’emozione speciale sia come professionista che come tifoso”

Così esclama il Maestro Luca Rallo appena approdato in Val di Sole dopo le prime ore fra cori e festa.

In data odierna si è tenuta la prima conferenza stampa di Rudi Garcia da nuovo tecnico del Napoli, ospitata nel teatro di Dimaro. Qual’è stata la cosa più inaspettata di questa giornata?

Secondo me è stato inaspettato già il tripudio di tifosi (raddoppiati rispetto ai precedenti anni) e protagonista della domenica è stato innanzitutto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis presentatosi di buon’ora all’ingresso dello Stadio ad accogliere tutti.

Incontri speciali anche in serata, dopo un pomeriggio ricco di sorprese ed esclusive che non vuoi ancora spoilerare.

Sì, alcune chiacchierate sono uniche a dir poco come quella di stasera con Carlo Alvino, appena dopo l’incontro e la stretta di mano con Francesco Montervino, ex calciatore capitano del Napoli.

Ufficio Stampa