Luca Silvestrone INCONTRA IL VICE MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Gilberto Pichetto Fratin

Luca Silvestrone Il Presidente Nazionale di Confederimprese, Luca Silvestrone, ha incontrato, nei giorni scorsi, il Vice Ministro dello Sviluppo, Sen. Gilberto Pichetto Fratin, per un confronto sulle problematiche che stanno affrontando, le imprese italiane, nel periodo Covid.

“Ho voluto incontrare il Vice Ministro – afferma Silvestrone – perché la situazione in cui versano le nostre aziende è, ormai, drammatica. Gli imprenditori non ce la fanno più, sono allo stremo delle forze; ogni giorno chiudono decine di piccole e medie attività, senza che nessuno si accorga di loro. Un’agonia lenta e dolorosa, per gli imprenditori e le loro famiglie che si sono ritrovate, in pochi mesi, senza più i mezzi di sostentamento”. “Il Governo Conte – continua il Presidente – con le chiusure indiscriminate ha ucciso l’economia, provocando una catastrofe senza precedenti. Abbiamo apprezzato la volontà del nuovo Governo di far ripartire il lavoro. Non chiediamo soldi, perché soldi non ce ne sono. Non siamo una categoria svantaggiata, da proteggere e sostenere, abbiamo solo bisogno di lavorare”. “Abbiamo presentato al Vice Ministro – prosegue Silvestrone – una serie di proposte che riassumo: riaprire tutte le attività, in sicurezza; abolire il coprifuoco; ripensare la norma sul reddito di cittadinanza, totalmente inutile; modificare lo strumento della cassa integrazione, ormai obsoleto; sbloccare i cantieri; alleggerire tasse e contributi per le imprese; incentivi per le assunzioni; rottamazione delle cartelle esattoriali; non iscrizione, in centrale rischi, per importi fino a ventimila euro; web tax per bloccare la concorrenza sleale dei grandi colossi”. Il Vice Ministro Pichetto ha dimostrato molto interesse circa le proposte di Confederimprese, ha affermato di essere consapevole delle

difficoltà in cui versano gli imprenditori, e ha concordato con il Presidente circa le proposte di alleggerimento delle misure di contenimento Covid. Si è detto disponibile a valutare le richieste avanzate da Confederimprese, ed ha assicurato l’avvio di un confronto continuo con l’Associazione per avviare un percorso comune che si ponga l’obiettivo di far uscire, dalla crisi, le nostre imprese”. “Da tempo – conclude Silvestrone – non incontravamo un esponente politico così preparato ed attento alle esigenze degli imprenditori”. Una sensibilità ormai rara in politica. Per questo siamo ben lieti di avviare un confronto leale e costruttivo ma, soprattutto, concreto con il Sen. Pichetto nella convinzione che, nonostante la tragicità del momento, insieme, si possano trovare intese che limitino i danni che hanno subito e subiscono gli imprenditori ricordando, alla politica, che il 93% delle aziende italiane è sotto i 15 dipendenti e vanno tutelate e non lasciate massacrare dai grandi gruppi internazionali che pagano le tasse all’estero”.