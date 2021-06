Luca Viganò di nuovo papà: è nato Gabriele, secondə figliə con Fernanda Covani

Luca Viganò, l’ex tronista di Uomini e Donne, è diventato papà per la seconda volta. Il primo figlio maschio, dopo la prima femmina Rebecca, si chiama Gabriele. È nato ancora dalla compagna Fernanda Covani: “Sia lei che Gabriele stanno benissimo”. Il piccolo è nato nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 giugno 2021.

Il messaggio di Luca Viganò

Luca Viganò ha condiviso su Instagram – geolocalizzandosi a Gallarate – tutta la sua gioia e il suo amore per il nuovo arrivo e per la sua compagna che, vale la pena ricordare, è in ottime condizioni di salute. Ecco il messaggio:

Stanotte è nato Gabriele, @sissi_comani è stata una grande, sia lei che Gabriele, stanno benissimo.

Grazie ai medici, le ostetriche e le infermiere sono stati fantastiche.

Un ringraziamento a Nicoletta, che ha fatto nascere sia Rebecca sia Gabriele.

Il percorso di Luca Viganò a Uomini e Donne

Ricordiamo, in questo giorno di festa per lui, quale è stato il percorso di Viganò a Uomini e Donne. Il percorso che ha fatto Luca Viganò nel programma del pomeriggio di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi, è ben noto ai fan più attenti e affezionati del programma, ma forse vale la pena provare a rinfrescare la memoria a qualcuno. Luca Viganò, 36 anni di Varese, ha partecipato nell’edizione in cui ha fatto coppia con un altro tronista, al tempo molto amato, parliamo di Marco Fantini. Come è noto, la scelta di Luca Viganò alla fine fu Luce Barucchi, ma la loro storia d’amore franò dopo poco tempo. Il motivo? Era un amore a distanza e per questo non ha funzionato. Luca Viganò ha successivamente conosciuto Fernanda Covani, madre dei suoi due figlə: Rebecca e Gabriele. Per Rebecca, Luca Viganò scrisse: “A 14 anni ho sognato che mia figlia si sarebbe chiamata Rebecca, ho scritto un libro e alla protagonista femminile ho dato quel nome”.