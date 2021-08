lucas-peracchi,-nuovo-flirt-dopo-la-rottura-da-mercedesz-henger?-parla-lui

Lucas Peracchi a Formentera con un’altra ragazza: già dimenticata Mercedesz Henger?

Sull’ultimo numero del magazine Nuovo sono state pubblicate alcune foto di Lucas Peracchi con un’altra ragazza. I due, in queste immagini, sono sembrati essere particolarmente affiatati, tanto da far indurre a pensare che abbia già dimenticato la sua ex fidanzata Mercedesz Henger. Ma quale sarà la verità? A fare chiarezza su tutta questa faccenda ci ha pensato lo stesso Lucas Peracchi sul magazine Nuovo asserendo di non voler coinvolgere questa persona: “Preferisco non coinvolgerla, perchè lai ha una sua vita…” La giornalista del settimanale Nuovo ha rivelato che questa ragazza è un’imprenditrice e si chiama Federica Gaetani, aggiungendo che forse il motivo per cui l’ex di Mercedesz Henger preferisce glissare sull’argomento potrebbe essere per il fatto che pare sia sposata. Sarà vero?

Mercedesz Henger non parla con la mamma Eva, Lucas Peracchi: “Non sono io il problema”

La storia d’amore tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi è stata a lungo contrastata dalla mamma di lei, Eva. Difatti quest’ultima ha sempre rivelato di credere che il modello non fosse la persona giusta per stare al fianco di sua figlia. Al magazine Nuovo Lucas Peracchi ha rivelato di essere più che certo di non essere il problema tra la figlia e la madre Eva Henger, che recentemente è stata in ospedale: “Spero che presto facciano la pace…” Il modello e personal trainer ha poi dichiarato che l’ex attrice di film per adulti avrebbe mosso accuse non vere nei suoi confronti.

Lucas Peracchi sull’ex fidanzata Mercedesz Henger: “Le auguro solo tanta felicità”

Successivamente Lucas Peracchi, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Nuovo in cui ha spiegato i motivi della fine della sua storia con Mercedesz Henger, ha poi fatto un’altra confessione. Difatti l’ex tronista di Uomini e Donne, nonostante il modo in cui sia finita con Mercedesz Henger, non ha certo nascosto di pensare che sia una brava ragazza a cui augurare il meglio dalla vita: “Le auguro davvero tanta felicità…”

