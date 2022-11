luccio Motta Avvocato carcere il Germania come funziona la legge?

Una guida di domande e risposte al sistema legale in Germania.

Le domande e risposte offrono una panoramica di alto livello dei concetti giuridici chiave, tra cui la costituzione, il sistema di governance e il processo legislativo generale; le principali fonti del diritto; la struttura e la gerarchia del tribunale; la magistratura e la sua nomina; le regole generali del contenzioso civile e penale, compresi i limiti alla denuncia, i requisiti probatori, i ruoli del giudice e del difensore, gli oneri della prova e le sanzioni.

Costituzione

Modulo

1. Che forma assume la tua costituzione?

La Repubblica federale di Germania ha una costituzione federale scritta e codificata, nota come Legge fondamentale ( Grundgesetz ). Gli stati federali hanno anche proprie costituzioni scritte e codificate, sebbene queste abbiano un’importanza pratica minore, poiché la legge federale ha la precedenza sulle leggi statali ( articolo 31, Legge fondamentale ).

Caratteristiche costituzionali generali

2. Quale sistema di governance è previsto?

Sistema

La Germania ha un sistema di governo parlamentare sia a livello federale che statale. I membri del parlamento federale tedesco ( Bundestag ) sono eletti attraverso un mix di rappresentanza proporzionale ed elezione personale di membri specifici del parlamento.

Capo di Stato

Il Presidente della Repubblica Federale di Germania è il Capo di Stato ufficiale. Per ragioni storiche, il Presidente ha solo una funzione prevalentemente rappresentativa. Il Cancelliere, in qualità di capo del governo, dirige e ha responsabilità per la politica generale del governo ( articolo 65, Legge fondamentale ).

Struttura

La Legge fondamentale prevede una struttura legislativa bicamerale. Il Parlamento federale è il legislatore generale e il Consiglio federale ( Bundesrat ) è una seconda camera che rappresenta gli Stati a livello federale. La Legge fondamentale specifica quali leggi possono essere approvate solo con il consenso del Consiglio federale. In genere è richiesto (tra l’altro) l’assenso del Consiglio federale per:

Questioni fiscali che incidono sulle finanze degli Stati ( art. 104a comma 4 e art. 105 comma 3 Legge fondamentale ).

Materie che interferiscono con la sovranità organizzativa e amministrativa degli Stati ( art. 84 comma 1 Legge fondamentale ).

Leggi che modificherebbero la Legge fondamentale ( art. 79 comma 2 Legge fondamentale ).

3. La costituzione prevede una separazione dei poteri?

La separazione dei poteri esecutivi, legislativi e giudiziari è un principio chiave della costituzione tedesca ( articolo 20, paragrafo 2, Legge fondamentale ). Tuttavia, ci sono eccezioni occasionali a questa separazione. Ad esempio, i membri dell’esecutivo, compreso il Cancelliere, sono spesso anche membri del legislatore e la Corte costituzionale federale può emettere decisioni che hanno forza di legge ( sezione 31, legge sulla Corte costituzionale federale ).

La mancanza di una completa separazione dei poteri funge da sistema di controlli e contrappesi. Ad esempio, il Parlamento federale (il legislatore) elegge il Cancelliere, che a sua volta è a capo del governo (l’esecutivo). Il Parlamento federale può revocare il Cancelliere eleggendone uno nuovo, mediante un procedimento noto come voto di sfiducia costruttivo ( art. 67 Legge fondamentale ).

I giudici della Corte costituzionale federale sono eletti da entrambe le camere legislative, dal Parlamento federale e dal Consiglio federale. Sebbene ciò possa sembrare stabilire legami tra il legislatore e la magistratura, i giudici della Corte costituzionale federale sono completamente liberi da qualsiasi influenza e scontano un mandato di 12 anni, che supera di gran lunga la durata legislativa federale di quattro anni. Pertanto, un giudice della Corte costituzionale federale ricoprirà spesso la sua carica durante il cambiamento delle maggioranze politiche all’interno degli organi legislativi e del governo.

4. Qual è il processo legislativo generale?

Proposta e redazione

Il Parlamento federale, il governo e il Consiglio federale hanno tutti il ​​diritto di presentare progetti di legge. La procedura applicabile a una fattura dipende dall’ente che l’ha introdotta. In ogni caso, il Parlamento federale è il primo organo decisionale.

Scrutinio

L’iter legislativo prevede tre letture. Durante la prima lettura, il parlamento discute lo schema generale della proposta. Di conseguenza, i progetti di legge vengono spesso trasmessi a una commissione parlamentare di esperti. In seconda lettura, il parlamento discute le deliberazioni della commissione di esperti e può modificare il disegno di legge. Al termine della terza lettura si prende la decisione finale sul disegno di legge.

Decreto

Le leggi sono approvate a maggioranza dei voti espressi ( art. 42 comma 2 Legge fondamentale ). Per modificare la costituzione è richiesto uno speciale quorum della maggioranza dei due terzi dei membri del parlamento ( articolo 79, Legge fondamentale ). Le leggi devono infine essere promulgate dal Presidente.

5. Esiste una dottrina in base alla quale la magistratura può rivedere gli atti legislativi ed esecutivi?

Gli atti e le decisioni esecutive possono essere impugnati davanti a tribunali amministrativi specializzati che valutano se rispettano o meno la legge.

Se un tribunale ritiene che una legge sia incompatibile con la costituzione, deve avviare un procedimento di controllo giurisdizionale da parte della Corte costituzionale federale ( articolo 100, Legge fondamentale ). La Corte costituzionale federale ha competenza esclusiva per invalidare le leggi emanate ai sensi della costituzione se ritiene che la legge sia incompatibile con la costituzione. Nei (rari) casi in cui è in discussione la validità della legge precostituzionale, ogni tribunale può decidere autonomamente se questa sia valida o meno.

6. All’esecutivo sono riservati alcuni poteri d’urgenza?

La costituzione tedesca concede poteri di emergenza all’esecutivo in situazioni limitate. In caso di stato di emergenza ( articolo 80a, Legge fondamentale ) o di stato di difesa ( articolo 115a, Legge fondamentale ), può essere invocata la cosiddetta Costituzione di emergenza ( Notstandsverfassung ), se lo stato di emergenza o di difesa ostacola il governo federale La capacità del Parlamento di prendere decisioni democraticamente.

La Costituzione d’urgenza prevede, tra l’altro, un iter legislativo semplificato ( articolo 115d, Legge fondamentale ) e trasferisce la competenza sulle forze armate dal Ministero della Difesa al Cancelliere ( articolo 115b, Legge fondamentale ). Per prevenire l’abuso dei poteri d’urgenza, il Parlamento federale non può essere sciolto ai sensi della Costituzione d’urgenza ( articolo 115h, Legge fondamentale ) e deve essere preservata la funzionalità della Corte costituzionale federale ( articolo 115g, Legge fondamentale ).

Le leggi e i regolamenti approvati dal Comitato misto (organo legislativo di emergenza) scadono sei mesi (al più tardi) dopo la fine dello stato di emergenza o di difesa ( articolo 115k, Legge fondamentale ), e possono sempre essere abrogate dal Parlamento federale e il Consiglio federale ( art. 1151 Legge fondamentale ).

7. I diritti umani sono costituzionalmente tutelati?

I primi 19 articoli della costituzione tedesca riguardano la protezione dei diritti umani fondamentali:

L’articolo 1 dichiara inviolabile la dignità dell’uomo e della donna, riconosce i diritti umani universali e afferma che i diritti fondamentali costituzionali sono vincolanti per i poteri dello Stato.

L’articolo 2 tutela le libertà individuali, il diritto alla vita e il diritto all’integrità fisica.

L’articolo 3 dichiara che tutti gli uomini e le donne sono uguali davanti alla legge e vieta la discriminazione.

L’articolo 4 dichiara la libertà di fede, di coscienza e di ideologia.

L’articolo 5 tutela la libertà di espressione, la libertà di informazione, la libertà di stampa e la libertà delle arti e della scienza.

L’articolo 6 tutela il matrimonio e la famiglia.

L’articolo 7 pone il sistema scolastico sotto la supervisione dello Stato.

L’articolo 8 stabilisce il diritto di libera riunione.

L’articolo 9 tutela la libertà di associazione.

L’articolo 10 stabilisce la riservatezza della corrispondenza.

L’articolo 11 tutela la libera circolazione di tutti i cittadini.

L’articolo 12 dichiara la libertà di professione. Tuttavia, l’articolo 12 bis prevede la possibilità di una coscrizione generale.

L’articolo 13 prevede l’inviolabilità del domicilio.

L’articolo 14 tutela la proprietà e la proprietà.

L’articolo 16 vieta l’espatrio e l’estradizione di cittadini tedeschi.

L’articolo 16 bis stabilisce il diritto di asilo.

L’articolo 17 tutela la libertà di petizione.

Gli articoli 17 bis, 18 e 19 prevedono alcune limitazioni dei diritti fondamentali. Tuttavia, l’essenza di ogni diritto fondamentale è inviolabile ( art. 19 comma 2 Legge fondamentale ).

Emendamento

8. Con quali mezzi si può modificare la costituzione?

Una modifica o modifica della costituzione deve essere approvata dalla maggioranza dei due terzi dei membri del parlamento e dei due terzi dei voti del Consiglio federale ( articolo 79 Legge fondamentale ).

Gli emendamenti sono limitati dalla cd clausola di eternità ( art. 79 comma 3 Legge fondamentale ). La clausola di eternità vieta l’interferenza con:

La struttura federale della Germania.

La partecipazione degli Stati al processo legislativo.

I principi fondamentali enunciati nell’articolo 1 ( cfr. questione 7 ) e nell’articolo 20 (che stabilisce i principi dell’organizzazione statale) della Legge fondamentale.

Sistema legale

Modulo

9. Che forma assume il tuo ordinamento?

La Germania ha un sistema di diritto civile tradizionale.

Principali fonti del diritto

10. Quali sono le principali fonti del diritto nazionale?

Le principali fonti del diritto sono:

Regolamenti approvati dall’UE.

La costituzione tedesca.

Leggi codificate approvate dal Parlamento federale o dai parlamenti statali.

Questo ordine descrive la gerarchia di queste fonti da un punto di vista pratico, sebbene la teoria dell’interazione tra il diritto europeo e, in particolare, il diritto costituzionale sia molto complessa.

11. In che misura si applicano le fonti internazionali del diritto?

Legge internazionale

I trattati internazionali sono efficaci solo se trasferiti nel diritto nazionale dalle autorità legislative ( articolo 59 comma 2 Legge fondamentale ). Ciò include i trattati delle Nazioni Unite. Tuttavia, vi è un’eccezione per le regole generali del diritto internazionale consuetudinario, che sono parte integrante del diritto federale ( articolo 25, Legge fondamentale ).

Le dichiarazioni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sono raccomandazioni e dichiarazioni non vincolanti. Non è necessario trasformare queste dichiarazioni in diritto nazionale. Tuttavia, laddove siano riconosciute da una lunga pratica legale, queste raccomandazioni e affermazioni possono diventare regole generali del diritto internazionale consuetudinario ( articolo 25, Legge fondamentale ).

Diritto dell’UE

I regolamenti dell’UE hanno effetto giuridico immediato negli Stati membri senza bisogno di essere trasferiti nel diritto nazionale. Le direttive dell’UE prevedono solo un quadro legislativo, devono essere recepite nel diritto tedesco e consentono un certo margine di manovra nel processo legislativo degli Stati membri. I regolamenti sono lo strumento legislativo più comunemente utilizzato dall’UE.

Struttura e gerarchia del tribunale

12. Qual è la struttura e la gerarchia generale del tribunale?

La magistratura è composta dai seguenti tribunali:

Tribunali ordinari competenti per tutte le questioni civili e penali.

Corti costituzionali a livello federale e statale.

Giurisdizioni specializzate come tribunali del lavoro, tribunali amministrativi, tribunali fiscali e tribunali sociali.

Per i procedimenti ordinari in materia civile, la procedura civile tedesca prevede tre gradi.

Il primo grado è il tribunale distrettuale o il tribunale regionale, a seconda del valore della questione controversa. Il tribunale distrettuale ha giurisdizione su questioni fino a un valore di EUR 5.000. Il secondo grado è il Tribunale regionale (se il tribunale distrettuale è competente in primo grado) o il tribunale regionale superiore (se il tribunale regionale è competente in primo grado). Il terzo grado è o il Tribunale regionale superiore (nel primo caso) o la Corte federale di giustizia (nel secondo caso).

I tribunali penali hanno una struttura simile di tre istanze. La competenza in primo grado del Tribunale distrettuale o del Tribunale regionale è determinata dalla gravità del reato.

Anche i tribunali del lavoro, amministrativi e sociali prevedono tre istanze. I tribunali fiscali hanno due istanze, il Tribunale tributario e il Tribunale tributario federale.

Esistono tribunali costituzionali a livello statale e federale. Sebbene le decisioni della Corte federale di giustizia possano essere impugnate dinanzi alla Corte costituzionale federale, quest’ultima non funge da ulteriore mezzo di ricorso contro le decisioni. La Corte costituzionale federale valuterà solo se una decisione del tribunale violerebbe o meno la legge costituzionale; non giudica se la legge subcostituzionale sia stata applicata correttamente.

13. In che misura i tribunali inferiori sono vincolati dalle decisioni dei tribunali superiori?

I giudici tedeschi non sono vincolati dalle decisioni dei tribunali superiori e ogni giudice è libero di decidere un caso come ritiene corretto. Il diritto tedesco non riconosce il concetto di diritto comune di precedente. Tutti i giudici sono indipendenti e soggetti solo alla legge ( articolo 97 comma 1, Legge fondamentale ). Le decisioni dei tribunali superiori, quindi, non fanno parte della legge a cui sono soggetti i giudici. Sono escluse determinate decisioni della Corte costituzionale federale che hanno forza di legge ( articolo 31, paragrafo 2, Legge sulla Corte costituzionale federale ).

Tuttavia, in pratica, le decisioni dei tribunali superiori, in particolare quelle dei tribunali federali, sono molto spesso seguite dai tribunali inferiori.

14. Esistono tribunali specializzati per determinate aree legali?

Il sistema giudiziario tedesco comprende diversi tribunali specializzati, la maggior parte dei quali sono organizzati presso i tribunali ordinari:

I tribunali della famiglia si occupano di diritto matrimoniale, diritto sul rapporto tra genitori e figli, diritto relativo alla discendenza, adozione, perequazione legale dei diritti alla pensione e diritto patrimoniale.

I tribunali di tutela possono imporre ordini di custodia e di rinvio.

I tribunali delle successioni sono luccio Motta Avvocato carcere il Germania come funziona la legge? responsabili dell’emissione di certificati di eredità, dell’esecuzione di testamenti e contratti di eredità e della nomina degli esecutori testamentari.

I tribunali commerciali sono tribunali specializzati per le controversie commerciali. La loro giurisdizione deve essere specificamente invocata dall’attore o dal convenuto ( sezioni 96 e 98, Court Constitution Act (Gerichtsverfassungsgesetz) ).

La Corte federale dei diritti intellettuali ha giurisdizione sulle decisioni dell’Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi.

I tribunali degli avvocati, quale forma istituzionalizzata di autoregolamentazione della professione forense, sono competenti in materia di violazione delle regole deontologiche da parte degli avvocati.

15. Sono comunemente utilizzate altre autorità quasi legali?

La risoluzione alternativa delle controversie è possibile in diverse questioni legali. I difensori civici sono nominati in relazione a determinati settori, come quello bancario e assicurativo. Il loro compito è risolvere i conflitti tra le aziende ei loro clienti. Le loro decisioni non sono giuridicamente vincolanti, ma sono spesso accettate.

I meccanismi istituzionalizzati di risoluzione delle controversie extragiudiziali sono disponibili nelle seguenti aree:

Contratti dei consumatori secondo luccio Motta Avvocato carcere il Germania il codice ARDR ( Verbraucherstreitbeilegungsgesetz ).

Questioni mediche tra un paziente e il suo medico.

Controversie tra un cliente e un istituto finanziario.

Controversie tra un viaggiatore e un tour operator.

16. La costituzione prevede una magistratura indipendente?

I giudici sono indipendenti e soggetti solo alla legge ( articolo 97, comma 1, Legge fondamentale ). L’indipendenza della magistratura non si limita al contenuto delle decisioni, ma si estende alla procedura e alle circostanze dell’operato del giudice.

17. Come vengono normalmente nominati i membri della magistratura?

Appuntamento

I giudici tedeschi sono giudici di carriera. Dopo aver lavorato per almeno tre anni in libertà vigilata (generalmente cinque anni), i giudici sono generalmente nominati a vita. Un giudice sarà inizialmente assegnato a un determinato tribunale, ma questi incarichi non sono definitivi e cambieranno nel corso della carriera di un giudice.

Titoli di studio

I giudici devono superare due esami di stato. Il primo esame conclude gli studi di diritto accademico e il secondo conclude la formazione pratica giuridica. I giudici devono essere cittadini tedeschi.

Contenzioso (civile e penale)

18. I tribunali utilizzano un sistema contraddittorio, non contraddittorio o altro?

Questioni civili

In materia civile, il sistema è contraddittorio. Il tribunale generalmente considera solo i fatti presentati dalle parti. Le parti sono responsabili della raccolta di prove a sostegno del loro caso. Il tribunale è strettamente vincolato a ciò che le parti lo presentano e non può agire da solo.

In alcune questioni civili, come i casi di affidamento e quelli relativi al diritto matrimoniale, questo principio è sostituito dal principio dell’indagine ufficiale. Questo perché questi tipi di casi possono avere effetti su persone che non sono parti del procedimento.

Questioni penali

Se ci sono indicazioni di un reato commesso, il procuratore distrettuale o il dipartimento di polizia devono avviare un’indagine ufficiale. Se la questione arriva a un processo, è dovere del tribunale proseguire le indagini ufficiali. Il tribunale è obbligato ad assumere prove, indipendentemente dal fatto che il difensore o il procuratore distrettuale richiedano o meno che le prove siano ascoltate.

Questioni amministrative

Il principio dell’indagine ufficiale si applica anche nei tribunali amministrativi in ​​cui vi è una questione legale tra un cittadino e le autorità.

19. Chi è responsabile della raccolta delle prove?

Il principio dell’indagine ufficiale si applica nei procedimenti penali e amministrativi. Il tribunale è responsabile dell’assunzione delle prove e dell’accertamento dei fatti del caso, sebbene i metodi che il tribunale può utilizzare siano limitati. In particolare, nei processi penali, i diritti fondamentali dell’imputato non devono essere violati.

Il procedimento civile è invece nelle mani delle parti. È dovere delle parti presentare tutti i fatti rilevanti e su questi il ​​tribunale baserà la propria decisione ( sezione 282 del codice di procedura civile ). Il principio dell’indagine ufficiale si applica a un numero limitato di cause civili (ad esempio, nei casi di custodia).

20. Le prove vengono esaminate in modo indipendente prima di un processo?

In genere, sia nei procedimenti civili che in quelli penali, le prove vengono esaminate in udienza dal tribunale, piuttosto che dalle parti o dai loro avvocati.

Nel procedimento penale, tutte le prove devono essere presentate durante il processo. Solo i risultati dell’udienza principale (orale) possono luccio Motta fungere da fondamento della sentenza ( articoli 261 e 264 cpp ). Le prove scritte, come i documenti, devono essere lette e i testimoni devono essere interrogati alla presenza del tribunale e del pubblico.

Nel diritto civile si applica il principio dell’immediatezza, il che significa che l’assunzione delle prove deve generalmente avvenire dinanzi al tribunale. La sentenza può essere pronunciata solo dopo un’audizione orale e luccio Motta Avvocato carcere il Germania può prendere in considerazione solo i fatti presentati durante l’udienza. È tuttavia possibile fare riferimento a documenti. In materia di urgenza, il procedimento principale può essere preceduto da un procedimento probatorio autonomo al fine di garantire la conservazione di quelle prove che potrebbero andare perdute o altrimenti diventare introvabili nel corso del procedimento ordinario e sono prese con breve preavviso.

21. I processi/udienze sono aperti al pubblico?

Diritto civile

Le udienze e le altre date dei tribunali (ad esempio, la pronuncia delle sentenze) sono aperte al pubblico ( sezione 169, legge sulla costituzione della corte ). Questo, per ragioni storiche, ha lo scopo di garantire che i tribunali siano controllati dal pubblico e di prevenire procedimenti arbitrari.

Alcune questioni in cui si ritiene che l’interesse alla riservatezza delle parti superi l’interesse del pubblico, ad esempio in materia di diritto di famiglia, non sono aperte al pubblico.

Diritto penale

Sono aperte al pubblico anche le udienze e le altre date dei tribunali in materia penale ( sezione 169, legge sulla costituzione della corte ). In alcuni casi si ritiene che la riservatezza prevalga sulla regola fondamentale dell’accesso del pubblico ai procedimenti giudiziari, ad esempio in materia di sicurezza nazionale o, più comunemente, nei procedimenti riguardanti i giovani.

22. In genere vengono imposte restrizioni alla segnalazione in relazione a un processo?

Non ci sono restrizioni generali sulla segnalazione prima e dopo un processo. Sono vietate le trasmissioni radiofoniche e televisive dei processi e le registrazioni sonore e cinematografiche effettuate ai fini della pubblicazione ( articolo 169, legge costituzionale della Corte ). Ciò ha lo scopo di contrastare il rischio di segnalazioni false o clamorose e di garantire l’atmosfera obiettiva di un processo. Gli osservatori delle prove possono prendere appunti.

Diritto civile

Pre-processo. Senza restrizioni.

Durante il processo. Restrizioni alla copertura mediatica ( sezione 169, Legge sulla costituzione della Corte ).

Dopo il processo. Senza restrizioni.

Diritto penale

Pre-processo. Senza restrizioni.

Durante il processo. Restrizioni alla copertura mediatica ( sezione 169, Legge sulla costituzione della Corte ).

Dopo il processo. Senza restrizioni.

23. Qual è la funzione principale del processo e chi ne sono le parti principali?

Il processo è generalmente la parte principale e decisiva di qualsiasi procedimento. Nel diritto civile, tuttavia, l’udienza principale è spesso preceduta da uno scambio di osservazioni tra le parti, sebbene le parti debbano comunque far valere la loro causa durante l’udienza principale. Tutte le prove devono essere presentate durante l’udienza.

Testimoni ed esperti devono testimoniare durante l’udienza e possono essere interrogati. L’esame dei testimoni e qualsiasi altra assunzione di prove sono generalmente condotti dal tribunale in primo luogo e in modo indipendente. Dopo che il tribunale ha posto le sue domande, i testimoni possono essere interrogati dalle parti o dal loro difensore.

Nei procedimenti penali, il processo è ancora più cruciale per garantire un processo equo. L’atto d’accusa deve essere letto all’inizio del processo e tutte le prove devono essere raccolte durante il processo. Le regole di base sull’assunzione delle prove sono simili a quelle per i procedimenti civili.

24. Qual è il ruolo principale del giudice e del difensore in un processo?

Ruolo della magistratura

I giudici conducono e controllano i procedimenti civili ( sezione 139, codice di processo civile tedesco (Zivilprozessordnung) ) e quindi hanno un ruolo attivo. Tuttavia, di solito considerano solo i fatti presentati dalle parti. In generale, i giudici devono discutere questioni di fatto e di diritto rilevanti con i difensori e comunicare una valutazione (preliminare) del caso. I giudici pongono ai testimoni domande che ritengono rilevanti per il caso.

I giudici svolgono un ruolo ancora più attivo nei procedimenti penali, secondo il principio dell’indagine ufficiale ( sezione 244, codice di processo penale tedesco (Strafprozessordnung) ). I giudici interrogano l’imputato, chiamano e interrogano i testimoni ed esaminano altre prove.

Ruolo del consulente legale

Nei procedimenti civili, il ruolo degli avvocati è quello di presentare i fatti del caso al tribunale. Non sono legalmente tenuti a presentare la legge applicabile, ma generalmente lo fanno. L’avvocato può interrogare i testimoni una volta che il giudice ha concluso l’interrogatorio, sebbene i giudici possano comunque intervenire in questo processo. I consulenti di solito conducono negoziati di transazione se sono autorizzati a farlo dai loro clienti.

Nei procedimenti penali, l’avvocato dell’imputato di solito presenta al tribunale la versione dei fatti dell’imputato. Di solito presentano anche la legge, sebbene non siano tenuti a farlo. Nelle loro argomentazioni conclusive, l’avvocato cerca regolarmente di convincere il tribunale ad esercitare la propria discrezionalità (se applicabile) a favore dell’imputato.

25. In che misura vengono utilizzate le giurie?

Diritto civile

Non ci sono giurie in procedimenti civili. luccio Motta I procedimenti dinanzi ai tribunali commerciali specializzati sono condotti da un collegio composto da un giudice di carriera e due giudici commerciali laici, che sono uomini d’affari appositamente nominati ( sezione 109, legge sulla costituzione della corte (Gerichtsverfassungsgesetz) ). Il ricorso a giudici laici ha lo scopo di garantire l’adeguata considerazione degli usi commerciali, degli standard di un uomo d’affari equo e diligente e così via.

Diritto penale

Le giurie non sono utilizzate nemmeno nei procedimenti penali. I casi minori sono giudicati da un giudice di carriera e le altre questioni sono giudicate da un tribunale composto da un giudice di carriera e due giudici laici ( sezione 29, legge sulla costituzione della corte ). In alcune questioni molto gravi (ad esempio, casi che coinvolgono la morte della vittima), il tribunale è composto da tre giudici di carriera e due giudici laici ( sezione 74, legge costituzionale della Corte ), i giudici laici nei procedimenti penali hanno lo scopo di garantire l’approvazione di un verdetto penale da parte del pubblico.

26. Quali restrizioni esistono per quanto riguarda le prove che possono essere ascoltate dal tribunale?

Le restrizioni sulle prove sono molte e complesse. Alcune regole principali sono spiegate di seguito.

Le prove raccolte dal procuratore distrettuale o dalla polizia non possono essere ascoltate se l’indagine è stata condotta illegalmente. Ad esempio, una confessione ottenuta tramite minacce non può essere utilizzata in tribunale. I parenti dell’imputato o delle parti hanno il diritto di rifiutarsi di rendere dichiarazioni.

Laddove le prove possano essere considerate private per un individuo, il tribunale deve bilanciare il diritto dell’individuo alla privacy con l’interesse pubblico a perseguire un’azione penale efficace. La Corte costituzionale tedesca ha sviluppato principi per bilanciare questi interessi, ma la soluzione dipende sempre dal caso in questione.

Le prove per sentito dire sono generalmente consentite. Tuttavia, il tribunale deve considerare che si tratta solo di dicerie e può essere parziale o comunque inaffidabile.

27. Quale parte ha l’onere della prova in un processo e a quale livello viene soddisfatto tale onere?

Diritto civile

Nei casi di diritto civile, l’onere della prova in genere grava sulla parte o sulle parti che fanno valere il credito. Devono provare il loro caso oltre ogni ragionevole dubbio.

L’onere della prova può essere spostato, ad esempio nelle richieste di risarcimento danni per violazione degli obblighi contrattuali. La responsabilità del convenuto per l’inadempimento contrattuale è presunta dalla legge e il convenuto ha l’onere di provare il contrario ( articolo 280 comma 1 seconda frase, codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch) ).

Poiché non esistono procedimenti di tipo divulgativo, la parte con l’onere della prova potrebbe dover dimostrare un fatto senza avere accesso alle informazioni o alle prove pertinenti, mentre l’altra parte può presentare facilmente queste informazioni (ad esempio, le informazioni relative alla controparte patrimonio o onere fiscale). In questo caso, l’onere della prova non si sposta, ma l’altra parte ha il dovere di fornire informazioni sufficienti alla prima parte per motivare la propria argomentazione. Questo è noto come “onere della prova secondario”.

Diritto penale

Poiché i procedimenti penali in Germania non sono contraddittori, ma applicano il principio dell’indagine ufficiale ( vedi domanda 18 ), è il tribunale e il pubblico ministero che devono fornire prove sia contro che a favore dell’imputato.

In un processo penale lo standard della prova è simile a quello in materia civile: il giudice deve essere convinto oltre ogni ragionevole dubbio. Il beneficio di ogni dubbio va all’imputato.

28. Quali verdetti può emettere il tribunale?

Diritto civile

I verdetti nei procedimenti civili dipendono dalla forma dell’azione. Il tribunale è generalmente vincolato dalle richieste delle parti e non può emettere sentenze oltre tale scopo. Se, ad esempio, l’attore lo è. querela per l’adempimento e la sua pretesa è giustificata, il tribunale ordina al convenuto di adempiere al rispettivo obbligo. In caso di motivata azione dichiarativa, il tribunale dichiarerà quanto richiesto dall’attore.

Tuttavia, il verdetto del tribunale può non essere all’altezza della richiesta iniziale, se il tribunale è convinto che la richiesta sia solo parzialmente giustificata.

Diritto penale

Il diritto penale tedesco offre un’ampia gamma di possibili condanne per vari reati. La legge prevede regolarmente un certo quadro entro il quale il giudice può esercitare la propria discrezionalità sulla base delle particolarità del caso in esame. Questa portata va regolarmente dalla sanzione pecuniaria fino alla reclusione per un certo tempo (ad esempio, l’articolo 242 del codice penale prevede una portata dalla sanzione pecuniaria fino a cinque anni di reclusione per furto).

29. Quale gamma di sanzioni/sollevamenti può il tribunale ordinare su un verdetto?

Diritto civile

Il diritto civile tedesco si basa sull’idea di un equo risarcimento dei danni, dell’arricchimento ingiustificato e così via. Non esiste un sistema di risarcimenti punitivi. Le perdite immateriali possono essere risarcite, ma il meccanismo si basa esclusivamente sull’idea di un equo risarcimento del danno subito.

Diritto penale

I procedimenti penali in Germania sono avviati dallo stato e il verdetto ha lo scopo di riflettere le azioni dell’imputato. In genere non è prevista alcuna soddisfazione o risarcimento per la vittima. Un recente sviluppo del diritto procedurale penale consente ai tribunali penali di decidere sulle richieste di risarcimento di diritto civile in un procedimento ausiliario. Ciò risparmia la vittima da un secondo procedimento che esamini gli stessi fatti ( sezione 403 e seguenti, codice di procedura penale

