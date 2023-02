Lucélia confirma morte de dois idosos por dengue nesta sexta-feira; número de casos positivos chega a 96

Vítimas são um homem, de 85 anos, e uma mulher de 82, moradores do centro da cidade. Lucélia confirma morte de dois idosos, de 82 e 85 anos, por dengue, nesta sexta-feira (17)

A Secretaria de Saúde de Lucélia (SP) confirmou na tarde desta sexta-feira (17) a morte de dois idosos por dengue. As vítimas são um homem, de 85 anos, e uma mulher, de 82 anos, ambos moradores da região central da cidade.

Conforme a prefeitura, a idosa estava internada na Santa Casa de Misericórdia do município e faleceu no dia 4 de fevereiro. Já o idoso, havia sido transferido para a Santa Casa de Adamantina (SP) e morreu no dia 5 do mesmo mês.

As mortes foram confirmadas na tarde desta sexta-feira (17), após exames laboratoriais.

Em nota, a Prefeitura de Lucélia informou que, “por meio dos setores competentes, segue com as medidas de orientação e prevenção no combate aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, como limpeza de terrenos, além da notificação aos proprietários de quintais e terrenos com excesso de mato ou possíveis criadouros”.

Ainda segundo a prefeitura, até o momento, há 129 casos notificados de dengue na cidade, sendo 15 suspeitos, 96 positivos, 33 descartados e 2 mortes confirmadas.

