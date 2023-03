Lucélia confirma terceira morte por dengue no município

Vítima foi um idoso de 85 anos e o óbito foi confirmado na última sexta-feira (10). Lucélia (SP) confirma terceira morte por dengue no município

Pexels

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou, nesta segunda-feira (13), a terceira morte por dengue em Lucélia (SP) desde o começo do ano. A vítima foi um idoso, de 85 anos.

A causa da morte foi confirmada na última sexta-feira (10).

Conforme a secretaria, já são três mortes confirmadas pela doença desde o início do ano no município. Os outros dois óbitos foram um homem de 69 anos e uma mulher de 82 anos.

Boletim atualizado

Até o momento, há 229 casos notificados de dengue na cidade, sendo 33 suspeitos, 196 positivos, 2 mortes suspeitas e 3 mortes confirmadas.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Ufficio Stampa