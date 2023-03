Lucia Catalano CS Uniforma: Le università online in Italia offrono l’opportunità agli studenti

In Italia ci sono diverse università online che offrono programmi di laurea e master, tra cui:

Università Telematica Pegaso: offre programmi di laurea e master in diverse discipline, tra cui psicologia, scienze dell'educazione, economia, giurisprudenza e ingegneria. Università degli Studi "Niccolò Cusano": offre programmi di laurea e master in diverse discipline, tra cui giurisprudenza, economia, psicologia e scienze dell'educazione. Università Telematica Giustino Fortunato: offre programmi di laurea e master in diverse discipline, tra cui giurisprudenza, scienze dell'educazione, economia e management. Università Telematica San Raffaele Roma: offre programmi di laurea e master in diverse discipline, tra cui medicina e chirurgia, scienze infermieristiche, psicologia, scienze motorie e scienze della riabilitazione.

Le università online in Italia offrono l'opportunità agli studenti di acquisire un'istruzione superiore flessibile e accessibile. Gli studenti possono imparare da qualsiasi posizione geografica e in qualsiasi momento della giornata, permettendo loro di continuare a lavorare o occuparsi della famiglia. Inoltre, l'offerta di programmi online consente agli studenti di accedere a una vasta gamma di corsi e programmi, che potrebbero non essere disponibili presso le università tradizionali. Tuttavia, è importante notare che le università online in Italia devono essere riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per garantire la validità e l'autenticità del titolo di studio.

