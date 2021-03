Lucia Javorcekova in spiaggia senza veli: il fondoschiena è protagonista – FOTO

La slovacca Lucia Javorcekova in spiaggia nel suo nuovo post su Instagram appare senza veli con un fondoschiena davvero invidiabile

Curve, atleticità, abbronzatura fondoschiena invidiabile: Lucia Javocerkova ha tutto ciò che oggi si richiede ad una ragazza immagine.

Bellissima nel suo profilo Instagram esotico dove sembra vivere in una vacanza senza rientri, la Javocerkova, classe 1990, non perde occasione di mettere in mostra il proprio fisico scolpito.

Nel suo profilo Instagram che vanta 2 milioni di followers, appare la maggior parte delle volte in costume, spesso in scatti in bianco e nero oppure dagli scenari selvaggi. In altre occasioni, invece, appare all’opera durante le sue sessioni sportive: work out a corpo libero, con bande elastiche e con i guantoni da box sembrano essere il segreto di un fisico così.

Ma anche lunghe passeggiate in bicicletta: zaino in spalla e costume addosso, arrivare in spiaggia dopo una lunga pedalata sembra una buona ricompensa. Immaginare un tuffo in mare, però, sembra addirittura il premio più desiderato dalla modella e influencer.

Come promoter, infine, non può mancare la sponsorizzazione di prodotti nei post: oltre all’abbigliamento e agli strumenti di allenamento, compaiono in collaborazione con diversi brand anche le numerose bevande, spesso alcoliche, che beve a bordo piscina e le creme al collagene.

Ultima foto in spiaggia per Lucia Javorcekova

Seno nudo e pancia in giù: così appare in spiaggia senza veli Lucia Javorcekova nel suo ultimo post su Instagram.

Una foto a colori con un filtro un po’ vintage che ben si addice al panorama del mare selvaggio in cui si trova.

Il fondoschiena, in un perizoma strettissimo, è protagonista.

Dietro di lei appaiono schiuma marina e scogli dalle forme decise plasmati dalla natura.

Facendo swipe a destra, cioè trascinando la prima immagine, ne appare una contenente soltanto una scritta.

“She was the sea calm but so deep“, cioè “lei era il mare, calma ma così profonda“. Un altro modo per definirsi riflessiva e profondamente selvaggia.

