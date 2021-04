Luciana Littizzetto: avete mai visto i figli? | Sono bellissimi FOTO

Luciana Littizzetto è una storica e simpaticissima comica con una lunga carriera nel mondo dello spettacolo. Da anni è uno dei volti della trasmissione di Rai Due Che tempo Che Fa ed è anche una mamma di due bei ragazzi, ormai adulti, voi sapete chi sono e cosa fanno?

Luciana Littizzetto ha iniziato come insegnante di musica alle scuole medie, ma ha presto sentito il richiamo del palcoscenico diventando famosa con personaggi di sua creazione come la Sabbry o Lolita, dando origine ai rispettivi tormentoni.

E’ una persona molto riservata e della sua vita privata si sa poco, è stata a lungo insieme a Davide Graziano, ex batterista degli Africa Unite, con cui ha preso in affido due ragazzi. Voi li conoscete?

Vanessa e Jordan Beljuli: chi sono?

Da anni ormai la cabarettista è la spalla di Fabio Fazio a Che tempo che fa, programma della domenica. Lì ci fa ridere con il suo umorismo tagliente e i doppi sensi.

Forse non tutti sanno che è anche madre di due bei ragazzi di origine albanese: Vanessa Beljuli e suo fratello minore Jordan, presi in affido insieme all’ex compagno quando avevano 12 e 9 anni e successivamente adottati.

La maggiore si è laureata presso l’Accademia delle Arti di Torino e, successivamente si è anche diplomata presso l’Istituto Europeo di Design in Digital comunication Strategy. Ha una grande passione per l’arte e a volte su Instagram, dove ha 10,1 mila followers pubblica i suoi quadri astratti. Vive a Torino e pare che ami molto viaggiare e gli animali, in modo particolare i cani. Di lei la sua orgogliosa mamma ha dichiarato in un’intervista a Raffaella Carrà in A raccontare comincia tu: “Non mi somiglia, ma ci ho guadagnato perché è bellissima““. Non si sa se abbia un fidanzato perché, come la mamma, tiene molto alla sua privacy.

Jordan è il figlio più piccolo dell’attrice. Anche lui è gelosissimo della sua vita privata e infatti si ignora se abbia una compagna. Su Facebook risulta essere un assistente di produzione per la serie Come quando fuori piove, per il canale La7, per lo show di Giovanni Floris Dimartedì e tanto altro. Ha frequentato il liceo salesiano Valsalice e pare che per un certo periodo abbia vissuto in Spagna. Sui social si presenta come una persona “curiosa, creativa, vivace, amante della vita e dei viaggi“. Ora vive a Roma, ma non manca agli appuntamenti di famiglia importanti come la laurea della sorella.

Luciana Littizzetto e le motivazioni dell’affido

La Littizzetto ha motivato l’affido con il fatto che all’epoca non era sposata e quindi non poteva adottare, ha anche parlato con Vanity Fair delle difficoltà e della bellezza di questa esperienza: “tu vuoi fare la mamma più mamma che puoi, ma ti sembra di non riuscire. Quando si diventa una mamma naturale, le cose si imparano poco a poco. Io a volte mi sentivo persa. Poi tutto è andato bene“.

Questa sera la Littizzetto sarà, come suo solito, a Che tempo che fa, dove tra gli ospiti troveremo Pelè, il professor Roberto Burioni e il Ministro della Salute Roberto Speranza. Nelle puntate passate, invece, c’erano stati personaggi come Barack Obama e Bill Gates.

L’articolo Luciana Littizzetto: avete mai visto i figli? | Sono bellissimi FOTO proviene da Political24.