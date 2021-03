Luciana Littizzetto: il perchè è finita con il compagno | La triste verità

Luciana Littizzetto, ieri ospite a ‘C’è Posta per Te’, ha rivelato di essere in cerca dell’amore e di ‘essere un po’ invidiosa’ delle relazioni di Belen, Veronica Peparini e Gemma, chiamate in studio da Maria De Filippi. Ma chi è stato il suo ex compagno per ben 21 anni e perchè si sono lasciati? Dopo anni la verità

Luciana Littizzetto è tra le più note conduttrici e comiche della televisione italiana. Tra le sue mille doti quelle che sicuramente spiccano di più sono l’umorismo e la grande intelligenza pungente. Famosissima per i suoi sketch insieme a Fabio Fazio a ‘Che Tempo che Fa’, non le mancano anche le aspre critiche per quella sottile e puntuale ironia che fa a storcere il naso a molti.

La conduttrice però è anche una talentuosa attrice ed ha una lunga lista di film alle sue spalle come: ‘E allora mambo!’, ‘Tre uomini e una gamba’, ‘Ravanello pallido’, ‘Manuale d’amore’, ‘Maschi contro femmine’, ‘Aspirante vedovo’ e ‘Io che amo solo te’. Anche la sua voce è molto richiesta, tant’è che ha doppiato diversi personaggi in alcune pellicole e serie tv per piccini come ‘I Simpson’, ‘Il dottor Dolittle 2’, ‘Uno zoo in fuga’, ‘Minions’ e ‘Pirati! Briganti da strapazzo’ .

Della sua carriera si sa tutto ma ‘Lucianina’, come la chiama Fazio, ha sempre custodito gelosamente la sua vita privata, lasciando al pubblico qualche pezzetto di sè qui e lì.

Chi è il suo ex compagno e perchè è finita

La conduttrice ha avuto una lunga relazione durata ben 21 anni con il batterista della band ‘Africa Unite’, Davide Graziano. La loro storia è iniziata nel 1997 e i due non hanno mai avuto figli biologi ma hanno preso in affido due bellissimi ragazzi macedoni, Vanessa e Jordan.

Nel 2017 alcune indiscrezione davano la coppia per spacciata, dato che la diretta interessata confermò che i litigi tra loro erano all’ordine del giorno. Nel 2018 arriva così l’avvisaglia della fine del loro idillio d’amore e in un’intervista ha tuonato: “E’ una questione complicata, una roba complessa di cui non mi sento di parlare….Quello che posso dire è che stiamo vivendo una situazione delicata”.

Poco dopo La Littizzetto ha rilasciato un’altra intervista al settimanale ‘Oggi‘ confermando la separazione dallo storico compagno: “Tutti facciamo i conti con la disillusione. E non riguarda solo gli uomini, ma anche gli amici. Pensavi di avere un rapporto di lealtà e scopri che non è così. Dopo i 50 anni cominci a mettere in conto che potrebbe succederti di non innamorarti più. E quindi impari a pensarti da sola.” (Continua sotto la foto)

Questa rottura per la donna è stata una vera e propria delusione e si pensa che sia arrivata per la mancata proposta di matrimonio da parte di Davide.

“Vorrei essere tanto innamorata anche io”

Nella puntata di ‘C’è posta per Te‘ mandata in onda ieri 13 marzo, la conduttrice ha richiesto la presenza di Belen Rodriguez, Veronica Peparini e Gemma Galgani. E’ stato un vero e proprio boom di ascolti e il siparietto comico ha divertito tutto il pubblico.

Alla fine però la Littizzetto tuttora single si è congedata con una frase rivolta alle tre donne, che nascondeva un velo di malinconia: “Vi faccio in bocca al lupo per le vostre storie d’amore…abbiamo scherzato ma sono anche un po’ invidiosa perchè vorrei essere tanto innamorata anche io. Mi piacerebbe”.

