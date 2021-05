Autoironica a volte scomoda Luciana Littizzetto è uno dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo. Ospite fissa, ma anche spalla di Fabio Fazio a Che tempo che fa Luciana nel corso della sua carriera ha saputo dimostrare d’essere una persona indipendente, libera nelle sue idee ma soprattutto con la voglia di far ridere e sorridere. Come comica ha debuttato con la Gialappa’s interpretando vari personaggi, poi ha lavorato come attrice in alcune fiction di successo e infine è approdata in Rai nel programma di Fazio che l’ha voluta al suo fianco anche la conduzione di Sanremo.

Luciana Littizzetto autoironica, sincera e bellissima!

Diretta, senza peli sulla lingua Luciana sa ridere di se stessa prendendosi spesso in giro, ma sa anche ironizzare sui luoghi comuni. Negli anni ha risposto sempre delle sue dichiarazioni senza mai tirarsi indietro: è nota la polemica che lo scorso anno ha avuto via social con Wanda Nara. Luciana criticò un post discutibile della moglie d’Icardi e la Nara non accettò il commento ironico. In quell’occasione molte vip, prese di mira in passato dalla comica, si schierarono dalla sua parte invitando l’argentina a riconoscere la vera ironia.

La Littizzetto sa anche prendersi in giro, in più occasioni ha sottolineato i suoi difetti fisici scherzandoci sopra. E se come artista Luciana è un libro aperto, nella vita privata invece è molto riservata. Di lei si conosce poco a parte che oggi è separata e ha due figli. La scorsa Estate la comica è stata paparazzata in costume al mare, Luciana si è mostrata in due pezzi nero rivelando d’avere un fisico al top a 54 anni. Insomma l’artista non ha niente da invidiare alle colleghe più giovani e può vantare una linea quasi perfetta.

Luciana Littizzetto pronta per un nuovo amore

Luciana Littizzetto è stata sposata per 20 anni con Davide Graziani, musicista torinese del gruppo Africa Unite, i due hanno anche adottato due figli Jordan e Vanessa e grazie anche a loro che oggi hanno mantenuto un rapporto civile, d’amicizia e affettuoso.

La separazione per Luciana non è stata facile, per un periodo si è sentita confusa e anche illusa poi ha cominciato a pensarsi da sola. “Dopo i 50 anni cominci a mettere in conto che potrebbe succederti di non innamorarti più. E quindi impari a pensarti da sola”. Ha dichiarato in un’intervista Luciana Littizzetto, consapevole che a 50 anni i sentimenti possono avere un significato diverso rispetto al passato.