luciana-littizzetto,-ricordate-il-look-del-passato?-taglio-corto-e-capelli-rossi-foto

La conosciamo biondissima e con un taglio lungo. Ma Luciana ha cambiato spesso look negli anni. Ecco com’era con i capelli rossi.

Luciana Littizzetto: una donna carismatica

Lucina Littizzeto vanta un curriculum ricco di esperienze. La simpaticissima conduttrice, ha scritto libri, lavorato in radio, ha recitato in diversi film. Luciana nonostante abbia alle spalle una moltitudine di esperienze gratificanti è rimasta la stessa di sempre, ironica e irriverente, non si è mai data delle arie. Oggi, siamo abituati a vederla in televisione con il suo taglio medio- lungo, i suoi capelli sono di un bel biondo e le donano davvero tanto. Ma non tutti sanno che in passato la carismatica Luciana ha osato, tingendo i suoi capelli di rosso. Ecco com’era!

Lucina Littizzetto: il suo rapporto con Fabio Fazio

Durante un’intervista al Corriere della Sera, Luciana ha parlato anche del suo rapporto con Fabio Fazio e del loro rapporto lavorativo che va avanti dal 2005:”Bello lavorare con lui, bello continuare intanto a mandare avanti moltissime belle cose distanti da questo tipo di lavoro. Fabio ha classe e impegno, ti dà insieme l’impressione di essere coinvoltissimo in quello che sta facendo e intanto di pensare già a quello che farà dopo. Mi fa parlare e a me piace da matti. Mi piace parlare di tutto con tutti: e dovrei non essere felice di avere pure chi mi ascolta? E, a proposito, mi va anche di sottolineare che la pronuncia piemontese mi aiuta: credo che nessuno declami bene balengo come faccio io quando mi rivolgo a chi non mi piace”. Le è stato poi chiesto se si sente fortunata, e lei ha risposto così:”Sì, bestemmierei se dicessi di no. Ho fatto quello che volevo fare da bambina: recitare qualcosa, divertire, divertirmi, appoggiandomi o no alla musica. Mi sta bene che mi definiscano una comica. Figlia unica, papà e mamma si sono arresi presto, rinunciando a sognarmi con loro a ingrandire la latteria”.

