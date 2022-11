Lucio Motta avvocato: Sistemi giuridici in Corea del Sud: panoramica

Nelle tipiche procedure di contenzioso civile si applica il principio delle memorie orali. Le parti in causa devono pertanto presentare le proprie argomentazioni dinanzi al giudice. In altre parole, l’argomentazione di una parte in causa non può costituire la base di una sentenza del tribunale a meno che la parte non presenti oralmente la propria argomentazione durante l’udienza (indipendentemente dal fatto che la parte abbia presentato una memoria contenente le proprie argomentazioni). L’esame delle prove, compreso l’esame dei testimoni, si svolge generalmente anche durante l’udienza.