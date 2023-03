Lucro da Sanasa sobe 28% em 2022; índice de perda de água reduz, mas segue em 20%, aponta balanço

Companhia de saneamento de Campinas fechou o ano passado com lucro de R$ 119,8 milhões. Dados publicados nesta terça-feira mostram receita, dívida e índice de perda; veja abaixo. Fachada da Sanasa, em Campinas

O lucro líquido da Sanasa, companhia responsável pelo saneamento de Campinas (SP), subiu 28,7% no ano passado, segundo o balanço financeiro publicado nesta terça-feira (28) pela companhia. Os dados revelam também o índice de perdas de água por vazamentos ou rompimentos, que ficou em 20,19% da volume tratado em 2022.

Essa taxa de água desperdiçada, chamada de índice de perdas na distribuição (IPD), foi menor que o de 2021, que estava em 20,57%.

Já em relação ao lucro líquido, a companhia fechou o ano passado com R$ 119,8 milhões. Em 2021, a companhia obteve R$ 93 milhões.

A Sanasa defende que o investimento realizado no ano passado foi de cerca de R$ 132 milhões, maior que o lucro obtido no mesmo período. Desse montante, 57% foi de recursos próprios. Isso ocorreu pelo segundo ano consecutivo, completou a sociedade de abastecimento.

“A população sentirá os benefícios desses investimentos através do plano Campinas 2030, que prevê a troca das redes de água; a construção de 20 novos reservatórios, ampliando a capacidade de reservação para 196 milhões de litros, quantidade suficiente para suportar 20 horas de operação do sistema de abastecimento do município; e na ampliação em 5% do macro sistema de adução”.

Segundo a Sanasa, esse investimento também aumentará a rede de esgotamento sanitário e ampliará ampliação da rede coletora.

“A boa notícia é o início das obras da ETE Anhumas. Ela passa por um retrofit e será transformada em EPAR (estação de produção de água de reuso), devolvendo aos rios, via tratamento terciário, água com 99% de pureza”. afirmou.

Aumento na receita

O demonstrativo financeiro publicado no Diário Oficial (DO) indica, ainda, que a companhia da administração indireta somou R$ 1,1 bilhão arrecadados no ano. Veja a receita líquida abaixo.

Em relação ao ano anterior, a receita subiu 17,68%. No próprio demonstrativo, a Sanasa afirma que o crescimento tem relação com o reajuste tarifário de 15,92% para as tarifas de água e esgoto e de 10,74% para os demais serviços.

Outro argumento é o aumento no número de clientes. São 8.152 novas ligações de água e 5.834 acessos aos serviços de coleta e afastamento de esgoto sanitário no ano passado.

Já em nota, a Sanasa analisou que “a maior parte do bom resultado da Sanasa se deve à volta das atividades em Campinas, com a reabertura de comércios, escolas, faculdades e outros estabelecimentos”.

A margem líquida, calculada por meio da divisão do resultado líquido pela receita líquida, foi de 10,70%, ante uma margem líquida de 9,78% apurada no ano de 2021, segundo a companhia.

Perdas por problemas na rede

Apesar da pequena redução de perdas, a Sanasa conseguiu reverter o aumento registrado de 2021 para 2022. Veja nos dados abaixo.

A Sanasa atribuiu a redução das perdas ao programa de troca das redes antigas por outras confeccionadas em tubos de polietileno de alta densidade.

“Esse material tem durabilidade de 50 anos e é responsável pela redução drástica da quantidade de rompimentos nas redes de distribuição de água”.

Segundo a Sanasa, entre 1994 e 2020, já foram trocados 450 quilômetros de redes.

Endividamento também cresce

Apesar do crescimento no lucro e na receita, a Sanasa também viu o percentual de dívidas de curto prazo em relação às obrigações totais aumentar no ano passado. Em 2022, o endividamento de curto prazo foi de 31,29% contra 25,44% do ano anterior.

O índice de 2022 foi o maior desde 2019, pelo menos. Veja abaixo:

Já a dívida líquida, que é o total de empréstimos e financiamentos deduzido da receita, apresentou um acréscimo de 0,86%. O valor foi de R$ 691,4 milhões em 2021 para R$ 697,3 milhões no ano passado.

