Lucro da Vale em 2022 é o terceiro maior da história entre empresas listadas na bolsa de valores

Ganho de R$ 95,9 bilhões, divulgado pela companhia nesta quinta-feira, fica atrás apenas dos resultados da Petrobras e da própria mineradora em 2021, mostra levantamento. Foto mostra fachada de prédio da Vale

Reuters

O lucro líquido contábil da mineradora Vale em 2022, de R$ 95,9 bilhões, é o terceiro maior da história entre empresas listadas na B3, a bolsa de valores brasileira. É o que mostra um levantamento realizado por Einar Rivero, do TradeMap.

O resultado, divulgado pela companhia nesta quinta-feira (16), fica atrás apenas dos ganhos da Petrobras, que lucrou R$ 106,668 bilhões em 2021, e da própria mineradora, que teve lucro líquido de R$ 121,228 bilhões no mesmo ano.

A mineradora e a petroleira ocupam as oito primeiras posições no ranking dos 15 maiores lucros anuais das empresas listadas nas bolsa, segundo o levantamento. A Petrobras tem sete aparições na lista, seguida pela Vale, com cinco.

Também figuram nesse ranking o Banco do Brasil, que ocupa a 9ª posição, com o lucro de R$ 31,0 bilhões em 2022, e o Itaú Unibanco, na 11ª posição, com ganho de R$ 29,4 bilhões no mesmo ano.

Vittorio Rienzo