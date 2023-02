Lucros e riscos: saiba como começar a investir no mercado imobiliário

Venda e locação, fundos imobiliários e títulos de crédito. Saiba qual a melhor opção de investimento imobiliário para você construir seu patrimônio. Existem perfis diferentes de investidores, explica professor de economia

Muito se fala sobre ações, fundos de investimento e bolsa de valores, mas você sabe como começar a investir de forma segura? Para especialistas, o mercado imobiliário é uma das opções mais populares para construir um patrimônio.

O g1 conversou com um economista que explicou como começar a investir e quais são as vantagens e desvantagens de cada uma das modalidades de investimento imobiliário: Venda e locação, fundos imobiliários e títulos de crédito.

De acordo com o professor de economia Roque Neto, o mercado de imóveis no Brasil é seguro, mas existem riscos, assim como qualquer tipo de investimento.

Roque explica que existem diferentes perfis de investidores. Algumas pessoas preferem comprar, vender ou alugar imóveis, já outras, têm menos recursos e preferem meios mais seguros para investir, mas a ideia principal é: conquistar um patrimônio.

De acordo com profissional em economia, existem investimentos para todos os perfis de pessoas e situação financeira

Por onde começar?

“O primeiro passo é ir atrás de um profissional” orienta o professor. Para Roque, estudar por conta própria e tentar ingressar no mercado sem uma consultoria adequada pode ser uma ideia arriscada.

“Depois de conversar com um profissional e entender qual é o tipo de investimento certo para você, o próximo passo seria investir e manter-se atualizado com o mercado. A informação é aquilo que faz as pessoas terem sucesso no que elas estão fazendo”, enfatiza Roque.

Mas quanto custa?

Não existe valor definido, salienta Roque. O preço de cada investimento depende da modalidade, ação e do perfil do investidor.

Existem cotas – fração do valor do patrimônio – que podem ser adquiridas a partir de R$ 10,00. Porém, cada tipo de investimento possui suas garantias e riscos, é importante estar atualizado ao cenário econômico para não perder dinheiro. Confira as vantagens e desvantagens dos investimentos:

Venda e locação

Investidores que preferem comprar e alugar imóveis, precisam ter em mente o fato de que a renda pode demorar a chegar.

Este tipo de investimento exige gastos com construções e reformas, além do valor flutuar conforme a localização. “Investir em uma região que está em desenvolvimento, o imóvel se valoriza. Muita gente pensa nisso, mas é para um perfil de gente que têm mais dinheiro”, explica o professor.

Fundos de investimento imobiliários podem ser boa opção para começar, explica professor de economia de Sorocaba (SP)

Fundos imobiliários

Ótima opção para quem quer começar com pouco, nesta modalidade, o investidor compra uma parte do empreendimento – as chamadas “cotas” – e recebe, futuramente, os lucros.

“Quando um banco ou instituição vai comprar ou construir um imóvel, ela pode ir atrás de investidores, e cada um pega uma cota, não precisa ter muito dinheiro. […] Isso vale para qualquer tipo de fundo”, explica Roque.

Os fundos imobiliários oferecem uma segurança maior ao investidor, já que existem diversas opções de investimentos no mercado. O economista também explica que existem duas opções de renda nesta modalidade: fixa e variável. Entenda:

“Este é o método para aqueles que não querem perder dinheiro. […] e ainda tem um retorno razoável, existem outros produtos do mercado financeiro que pagam muito mais juros né, mas aí você estaria correndo mais riscos de perder”, ressalta Roque.

Renda fixa:

Nesta modalidade, a taxa de juros é fixa, e, por causa disto é possível prever a rentabilidade.

Renda variável:

Investimentos de renda variável oscilam conforme o cenário político e econômico local e mundial, impossibilitando a previsão dos rendimentos.

Títulos de crédito

O terceiro método funciona como um empréstimo. “Por exemplo, uma empresa vai fazer a ampliação de um galpão e precisa de um financiamento, se ela emprestar o dinheiro do banco, as vezes é mais caro – o juros do banco é alto -, mas ela pode emitir um título de crédito imobiliário que é mais barato, e as pessoas podem investir nisso”, explica o professor Roque Neto.

“Tem um retorno legal, quando escolher um setor certo, um comércio ou indústria.[…] mas no Brasil não é tão popular ainda”, comenta Roque. Um exemplo de título, é o Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI).

