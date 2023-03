Ludmilla faz show em Campinas e venda de ingressos começa nesta segunda; veja como comprar

Apresentação ocorre no dia 19 de maio, na Gate 22. Bilhetes custam de R$ 70 a R$ 150. Ludmilla durante apresentação no Planeta Atlântida

André Feltes/Agência Preview

Campinas (SP) recebe, no dia 19 de maio, um show da cantora Ludmilla, um dos grandes nomes do pop nacional. A apresentação acontece a partir das 22h, na casa noturna Gate 22, localizada no bairro Cidade Universitária.

Os ingressos podem ser adquiridos a partir das 12h desta segunda-feira (27), pelo site, e custam entre R$ 70 e R$ 150.

A cantora e compositora Ludmilla ficou famosa após ter o hit “Fala Mal de Mim” viralizado nas redes sociais em 2012. Ela contabiliza outros sucessos ao longo de sua carreira, como “Sem Querer”, “Hoje”, “Te Ensinei Certin”, “Cheguei”, “Favela Chegou” e “Invocada”.

Além disso, a artista, que mistura pop, funk carioca e pagode, foi vencedora do Grammy Latino com o álbum “Numanice #2” em 2022, que emplacou as canções “Maldivas” e “Insônia”.

Ludmilla se apresenta no dia 19 de maio, em Campinas (SP)

Max Haack

Serviço

Show da Ludmilla em Campinas

Data: sábado, 19 de maio

Horário: às 22h

Local: Gate 22

Endereço: Rua Guido de Camargo Penteado Sobrinho, 2443, Cidade Universitária

Ingressos: pelo site

