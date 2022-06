Ludovica Perissinotto, Ecco chi è la nuova fidanzata di Barù. “Uguale a Jessica”. Guarda

Barù, l’incontro non passa inosservato: chi è la sua presunta fiamma? Un incontro particolare ha acceso i riflettori su Barù. Ci sarebbe una nuova fiamma nella vita dell’enologo? Scopriamo di più su di lei. L’esperienza al Grande Fratello Vip ha dato una luce del tutto nuova a Barù. Il concorrente, infatti, già dalla sua entrata ha raggiunto l’affetto del pubblico. Il resto lo ha fatto la particolare relazione con Jessica Selassie. Tanto che ha portato molti a scatenarsi su Twitter sotto l’hashtag Jerù. A quanto pare, però, sempre più voci insistono sul fatto che Barù sia fidanzato.

Jessica Selassie e Barù sono stati veri e propri protagonisti del GF Vip. Il loro rapporto ha fatto, in qualche modo, sognare tantissime persone. Le stesse che hanno nutrito una fortissima speranza: quelli di vederli iniziare una storia d’amore. Nulla di tutto questo, però, è accaduto nella casa. Ma i Jerù non hanno perso le speranze a tal punto che, ancora oggi, i due sono sempre seguiti dai loro fan.

Negli ultimi giorni, a proposito di rapporti sentimentali, Barù è stato avvistato con un’altra ragazza. Da quel momento si sono scatenate tantissime voci che parlerebbero di Gaetani fidanzato. A confermare questo, un recente post di Jessica che augura a Barù di poter vivere serenamente la sua nuova storia d’amore alla luce del sole. Andiamo a scoprire, quindi, chi sarebbe la sua nuova fidanzata.

Barù è fidanzato? Ecco chi è la nuova fiamma del cuoco

La vita privata e sentimentale dell’ex concorrente del Gf Vip è da qualche mese al centro di tantissime voci. Già qualche tempo fa, si è parlato di una nuova fidanzata per Barù. Proprio come in questo caso, in cui alcune segnalazioni hanno mostrato lo stesso Barù in compagnia di una ragazza. Amedeo Venza e Deianira Marzano hanno divulgato delle segnalazioni in cui si vedeva Barù in compagnia della modella Ludovica Perissinotto.

Ludovica Perissinotto è una modella, è stata eletta Miss Abruzzo nel 2011 ed ha partecipato anche a Miss Italia. In quella manifestazione è riuscita a raggiungere la fascia di Miss Eleganza. La modella è molto riservata per quel che riguarda la sua vita privata ma, negli ultimi giorni, le luci dei riflettori si sono accesi su di lei a seguito dell’incontro con l’enologo Barù.

Nonostante le tanti voci, ed è giusto precisarlo, non si conosce l’entità del loro rapporto. Le voci, però, si sono subito diffuse anche se non è da escludere che tra i due ci sia solo dell’amicizia. Anche se, l’ultimo messaggio social di Jessica Selassie ha svelato qualcosa di molto importante su Barù in merito alla questione fidanzamento. Con questo messaggio, la vincitrice dell’ultimo Gf Vip ha, di fatto, posto fine alle speranze di molti.

Come detto, però, al momento si tratta solo di voci. Di certo, Jessica Selassie ha lasciato una traccia da non sottovalutare. Staremo a vedere, dunque, se Barù fa coppia con la Perissinotto oppure si è trattato solo di un incontro cordiale e di amicizia. Anche perché, come ben sappiamo, le questioni sentimentali di Gaetani innescano sempre tanto interesse. Tra l’altro in molti hanno fatto notare la somiglianza della ragazza proprio con Jessica. Secondo voi è così? E voi che ne pensate? Seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Ludovica Perissinotto, Ecco chi è la nuova fidanzata di Barù. “Uguale a Jessica”. Guarda proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.