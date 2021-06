L’UGL Salute ricevuta in Regione Lazio: «Tra i temi trattati occupazione, vaccini e applicazione contratto sanità privata».

Il Segretario Nazionale della Ugl Salute Gianluca Giuliano ha incontrato oggi, presso la Regione Lazio, Egidio Schiavetti, capo della segreteria dell’Assessorato alla Salute. “Abbiamo trovato un interlocutore disponibile e pronto ad ascoltare con attenzione la nostra posizione su tanti temi” ha detto il sindacalista al termine della riunione.

“Gli argomenti da trattare erano tanti e di primaria importanza” prosegue Giuliano “iniziando dalla sanità pubblica. Abbiamo confermato a Schiavetti l’esigenza di porre definitivamente fine al blocco del turn-over. Bisogna assumere, con le dovute garanzie, operatori sanitari con contratti subordinati a tempo indeterminato”. Sul tavolo anche gli straordinari non pagati al Sant’Andrea e all’Umberto I. “La situazione dovrebbe essere in via di risoluzione. Noi vigileremo su questo”. La Ugl salute ha poi posto l’attenzione sulla campagna di vaccinazione. “Abbiamo ricevuto rassicurazioni sul prosieguo della campagna di somministrazione delle dosi. Allo stesso tempo abbiamo chiesto di tenere alta l’attenzione anche a fronte degli sviluppi legati alla diffusione della variante indiana del virus”.

Si è poi parlato della sanità privata. “La Regione Lazio deve vigilare, per le sue competenze, sulla corretta applicazione del nuovo contratto Aiop-Aris, sottoscritto dopo 14 anni di attesa, perché sul territorio laziale vegano riconosciuti a tutti gli operatori sanitari i diritti acquisiti con la nuova sottoscrizione”. Giuliano conclude: “La medicina territoriale, abbiamo sottolineato a Schiavetti, dovrà essere la base da cui ripartire. È pensando a una assistenza vicina ai cittadini, a portata di mano, che sia un primo filtro che allenti la pressione verso le strutture ospedaliere che si potranno porre le basi per rifondare il SSN. Per questo, e per tutti gli altri temi trattati, abbiamo chiesto, ricevendo una risposta positiva, di aggiornare gli incontri tra l’Assessorato alla Salute e la UGL Salute con una cadenza mensile”.