Lui è il figlio di uno dei conduttori Mediaset più amati: lo avete riconosciuto?

Riservato e lontano dal piccolo schermo a differenza del padre, il noto conduttore di Mediaset Gerry Scotti, Edoardo ha la passione per il cinema e una carriera in ascesa.

Classe 1992, nato a Milano, Edoardo è il figlio del conduttore di “Caduta Libera” Gerry Scotti e la ex moglie Patrizia Grosso, che hanno divorziato nel 2009. Il giovane non ha seguito propriamente le orme del padre, ma da sempre coltiva la passione per il mondo dello spettacolo, precisamente per il cinema.

Dapprima, ha studiato all’American School di Milano per poi proseguire gli studi universitari sempre a Milano, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Ad un certo punto, però, Edoardo ha deciso di provare a fare il grande salto nel mondo cinematografico trasferendosi in America, a Los Angeles, dando una svolta alla sua figura professionale. Il suo amore per il settore lo ha portato a diventare un regista molto apprezzato.

Cosa fa oggi il figlio di Gerry Scotti?

Edoardo ha coltivato la sua passione all’estero facendo la gavetta per diversi anni negli Stati Uniti, prima di affermarsi nell’ambiente del cinema e di tornare a casa in Italia. Una volta in patria, a seguito dell’esperienza fuori, nel 2015 il giovane regista ha lavorato come inviato speciale a “Lo Show dei Record”, il programma di successo condotto da suo padre. A insistere per avere il giovane talento come parte integrante della trasmissione è stato il regista Roberto Cenci, con il quale Edoardo aveva già collaborato nel 2011 sempre per lo stesso programma ma restando dietro le quinte.

All’epoca la sua partecipazione al programma destò non poche polemiche, subito smorzate dal conduttore che ha sottolineato come sia stata la produzione ha volere Edoardo nello staff. Oggi il figlio di Gerry prosegue la sua carriera da regista, si è sposato ed è in attesa di un figlio.

