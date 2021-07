Fiocco azzurro in casa Berlusconi: è nato Emanuele Silvio, il primogenito di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli. Gli ultimi scatti della coppia risalgono allo scorso giugno, quando la futura mamma era all’ottavo mese di gravidanza. Tutto secondo i piani, quindi, il piccolo è nato in piena estate per la gioia di mamma e papà, ma soprattutto del nonno.

Continua a leggere