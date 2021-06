Luigi Berlusconi sta per diventare papà, ottavo mese di gravidanza per Federica Fumagalli

in foto: Foto del settimanale Chi

È ormai in dirittura d’arrivo la gravidanza di Federica Fumagalli, la moglie di Luigi Berlusconi, che è stata beccata dai fotografi del settimanale Chi in Sardegna, insieme a suo marito. I due si stanno godendo qualche giorno di relax in famiglia e come si può vedere dagli scatti pubblicati sul settimanale, il pancione è ben in evidenza, sebbene la 31enne stia attenta ad indossare dei capi che non accentuino ancor di più le sue dolci rotondità.

L’attesa del primo figlio

La coppia beccata a Porto Rotondo, si gode qualche momento di tranquillità in vista dell’arrivo del piccolo che, con molta probabilità, essendo Federica Fumagalli all’ottavo mese di gravidanza, dovrebbe arrivare entro il prossimo mese. Si tratta del primogenito di Luigi Berlusconi e, come già era trapelato diversi mesi fa, si tratta proprio di un maschietto. I due sono sempre stati molto riservati, cercando di stare lontano dai riflettori il più possibile, nonostante non sia semplice gestire la popolarità acquisita dall’essere il figlio di uno dei leader politici e degli imprenditori più noti d’Italia e, infatti, come si può vedere dallo scatto pubblicato sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, Berlusconi jr non esita a rivolgere un cenno di saluto, una volta resosi conto che qualche fotografo era intento ad osservarlo da lontano.

Sposati dallo scorso ottobre

Dopo dieci anni di fidanzamento avvenuto già ai tempi dell’università, quando entrambi studiavano alla Bocconi, sebbene il nome di Federica Fumagalli sia comparso solo da qualche anno, i due si sono sposati lo scorso ottobre, celebrando una cerimonia blindatissima. Il rito si è svolto nella cappella dell’oratorio San Sigismondo della basilica di Sant’Ambrogio, mentre per i festeggiamenti la coppia e gli invitati si sono spostati in Brianza, dove oltre ai membri della famiglia sono stati invitati solo gli amici più stretti.