luigi-di-maio,-parla-la-fidanzata:-chicche-e-confidenze-inedite-sulla-storia

Virginia Saba, fidanzata di Luigi Di Maio, attuale Ministro degli Esteri in quota M5s, è stata ospite di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro a Un Giorno da Pecora (Rai Radio 1), rivelando delle chicche sulla sua vita sentimentale. Con il politico campano la love story dura ormai da due anni e mezzo e pare che sia sempre più solida e incardinata verso un futuro ‘stabile’ di coppia.

Virginia vede la sua dolce metà di più ora col governo Draghi o prima con l’esecutivo targato Giuseppe Conte? “Lo vedevo poco prima, con Conte premier, e lo vedo poco ora con Draghi: ci vediamo a colazione e poi a cena, anche se a volte lui torna quasi a mezzanotte, e io cerco di aspettarlo”, racconta la giornalista.

Naturalmente non poteva mancare la domanda su eventuali progetti di matrimonio. Ed infatti è giunta puntuale. “In questo momento non c’è molto tempo per pensarci, ma ne abbiamo parlato ed è una cosa che ci piacerebbe”. C’è già stata una ‘richiesta ufficiale’? “No, adesso c’è da pensare alla politica. Diciamo che è nei nostri programmi però un po’ più in là”. Insomma, le buone intenzioni ci sono, ma il tempo no, per ora. Quindi ci si penserà più in là”.

Nella medesima situazione di Di Maio si trova Matteo Salvini che fu alleato del M5s nel primo esecutivo Conte e poi suo acerrimo rivale da quando ha rotto con i pentastellati. Al di là delle ‘beghe’ politiche, Luigi e il leader della Lega sono legati dalla stessa ‘dinamica’ d’amore. Infatti anche il segretario del Carroccio è felicemente fidanzato (al suo fianco c’è la giovane Francesca Verdini). E pure sul suo conto, di recente, sono circolate voci gossippare su eventuali fiori d’arancio. Addirittura, un paio di settimane fa, qualcuno ha sussurrato che il matrimonio tra Salvini e la figlia di Denis Verdini fosse stato programmato entro la fine di luglio 2021.

Quando Matteo ha letto gli ‘spifferi’ della cronaca rosa ha però puntualizzato che, anche se il suo amore per Francesca è fuori discussione, non c’è alcun matrimonio in vista. Come per Di Maio, prima bisogna trovare dei ritagli di tempo dal lavoro. Ritagli che in questo momento sia il pentastellato sia il leghista fanno fatica a far quadrare.

Tornando alla love story di Di Maio, Virginia ha raccontato che “nel primo messaggio” lui le ha chiesto scusa per averla “lasciata parlare con la scorta e non con lui”. E ancora: “I primi tre mesi della nostra relazione non ci ha visto nessuno, tantomeno fotografi”.

E in casa Saba-Di Maio chi è il ‘capo politico’? “No no, in casa il capo sono io” rimarca ridendo la Saba. E per quanto riguarda la gelosia, ammette che “Luigi è geloso, ma il giusto” perché “si fida molto”.

Di Maio a parte, che passioni coltiva Virginia nella sua vita privata? Non poche essendo appassionata di filosofia orientale, yoga e meditazione. Infatti spiega che ha da poco finito di scrivere un libro dal titolo Il suono della bellezza. “Ora devo capire con chi pubblicarlo”, chiosa. E le vacanze? “Forse una settimana ad agosto, vedremo…”, conclude.