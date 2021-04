Luigi Scudella: È ufficiale: la sesta edizione del Grande Fratello Vip si farà!

È ufficiale: la sesta edizione del Grande Fratello Vip si farà! A darne annuncio è Alfonso Signorini che, ospite del Il Punto Z di Tommaso Zorzi, ha rivelato al vincitore della quinta edizione di aver iniziato a progettare il nuovo cast. Su insistenza dell’opinionista de L’Isola dei Famosi, Signorini ha confessato di aver messo gli occhi su una persona molto cara a Tommaso, ma chissà se questa accetterà di tentare la fortuna a Cinecittà.

Grande Fratello Vip, la sesta edizione si farà: parola di Alfonso Signorini

Ammettiamolo: ci manca il Grande Fratello Vip! L’edizione più lunga nella storia del reality show di Canale5 si è conclusa più di un mese fa, ma i protagonisti della quinta edizione sono ancora nei cuori dei fan. Impensabile prolungare ulteriormente il programma senza causa un’isteria di massa a Cinecittà, però è interessante iniziare a pensare alla sesta edizione del Gf Vip e al suo possibile cast. Da diverso tempo, Barbara d’Urso ha fatto intendere di essere pronta a tornare al timone della versione Nip che avrebbe debuttato in prima serata il prima possibile.

Con l’inizio de L’Isola dei Famosi, tuttavia, questa possibilità sembra lontana mentre è sempre più certo il ritorno di Alfonso Signorini in prima serata con la Casa più spiata d’Italia. Ospite in collegamento de Il Punto Z, nuovo format condotto e ideato da Tommaso Zorzi su Mediaset Play, Signorini ha rivelato di non aver atteso molto tempo prima di tornare a radunare i suoi collaboratori per pensare alla nuova edizione del reality.

Alfonso Signorini si sbilancia su Cast della nuova edizione del GF Vip

Intoltre, il giornalista ha ammesso di aver puntato una persona molto cara a Tommaso, nella speranza che accetterà di mettersi alla prova con il resto del Cast a Cinecittà: “La macchina del Grande Fratello Vip si è già messa in movimento per la prossima edizione. Abbiamo fatto già le prime riunioni, dobbiamo già pensare al prossimo cast. Amore non riuscirai mai a spillarmi nemmeno un nome. Anzi il primo nome te lo faccio io. Voglio a tutti i costi tua sorella Gaia Zorzi. Lei secondo me sarà un nuovo Zorzi, un Tommaso 2.1”. Alfonso ha messo gli occhi sulla sorella di Tommaso, considerazione che aveva già fatto dopo che Gaia si era prestata ad un’ospitata per poter salutare l’amato fratello.

Ma la piccola di casa Zorzi accetterà la proposta del presentatore del Gf Vip? Quel che è certo è che Signorini sembra piuttosto soddisfatto della piega che ha preso la carriera di Tommaso, al quale elargisce preziosi consigli: “Dovresti giocare un po’ in sottrazione. Dato che adesso è il momento che tutti ti vogliono, io so che già tu fai delle scremature e lo so molto bene però forse qualche no in più non guasterebbe. Devi dire altre no insomma. Altri no da dire in questa fase. Però c’è da dire che le cose che fai le fai bene”.