Luigi Scudella: Isola dei Famosi, Indiscrezioni su tutti i nome del cast dell’isola

Come già siamo abituati a vedere Ogni reality che si rispetti, prima di iniziare, vede un tambureggiante e rumoroso totoconcorrenti. L’Isola dei Famosi 2021, in tal senso, non fa eccezione: negli ultimi giorni è stato tutto un proliferare di “cast completo”, di “nuovi naufraghi confermati” e di indiscrezioni ufficiose. In cotanto mare magnum difficile capire chi davvero sbarcherà in Honduras e chi invece no. A fare il punto sulla situazione ci ha pensato Fanpage.it che ha sbrogliato la matassa fin qui, dando i 4 nomi che sicuramente parteciperanno al programma di Canale 5, scremandoli da chi invece potrebbe partecipare ma che attualmente non ha ancora firmato il contratto.

Fanpage.it scrive anche che le opinioniste date fino ad ora per certe, vale a dire Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, non sono state confermate ufficialmente. Potrebbero essere loro, ma potrebbero anche esserci dei cambiamenti prima del decollo della trasmissione. Sicuro invece l’inviato: sarà Massimiliano Rosolino.

Capitolo cast – 16 saranno i naufraghi della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. 12 sono ancora in attesa di conferma, 4 sono certi, come dire ‘ufficiali’, assicura Fanpage.it. Simone Paciello, in arte Awed, youtuber e comico italiano, ci sarà (trattasi dell’unico personaggio confermato dalla produzione del reality). Certa anche la presenza di Vera Gemma, figlia di Giuliano Gemma. In Honduras si vedranno anche l’attore Brando Giorgi e Drusilla Gucci, giovane discendente della famosa casa di moda. Ricapitolando, i 4 naufraghi che senza dubbio faranno parte del cast sono: Awed, Vera Gemma, Brando Giorgi e Drusilla Gucci.

Si apre poi il capitolo dei personaggi che sono in rampa di lancio ma di cui attualmente non vi è l’ok definitivo per la partecipazione allo show. Ecco la lista di tutti i nomi trapelati negli ultimi giorni:

Francesca Lodo, showgirl

Angela Melillo, showgirl

Gilles Rocca, vincitore dell’edizione 2020 di Ballando con le stelle

Paul Gascoigne, ex calciatore inglese

Beppe Braida, conduttore

Valentina Persia, la ‘barzellettiera’ de La Sai l’ultima

Akash Kumar, modello

Carolina Stramare, Miss Italia 2019

Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi

Elisa Isoardi, conduttrice

Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne

Visconte Guglielmotti

Roberto Ciufoli, comico

Daniela Martani, animalista e conduttrice radiofonica