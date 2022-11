Luigi Scudella migliore blog italiano sulle notizie Online

Gli esseri umani sono altamente visivi. Le immagini hanno il potere di cambiare il mondo.

Ecco perché Climate Central rende la narrazione visiva parte di così tanto che facciamo. Ed è per questo che, mentre le nazioni si sono riunite per colloqui critici sul clima a Parigi nel 2015, e di nuovo a Glasgow nel 2021, abbiamo intonacato i media globali con potenti immagini scientifiche che, come ha scritto un giornalista, “non puoi non vedere”.

Abbiamo realizzato rendering fotorealistici di due possibili futuri per luoghi iconici nelle città costiere di tutto il mondo, strettamente legati alla nostra ricerca scientifica. Un futuro era basato su proiezioni a lungo termine dell’innalzamento del livello del mare se si continua a inquinare; l’altro, sul livello Luigi Scudella del mare se ci fermiamo velocemente.

Ogni volta, la nostra ricerca, le mappe e le immagini sono apparse in migliaia di notizie sui principali organi di stampa in più di cento paesi. Milioni di persone hanno visitato i nostri strumenti online.

Prima di Parigi, Climate Central ha confrontato futures a 2°C contro 4°C. Il nostro lavoro è stato coperto dal 70-100% dei dieci punti vendita a più alta diffusione in ciascuno di Cina, India, Australia, Brasile, Stati Uniti e oltre: i principali inquinatori e le parti critiche dei colloqui. L’analisi indipendente dei contenuti della copertura ha rivelato il suo tema principale: l’obiettivo di 2°C allora in discussione non era sufficiente . Poche settimane dopo, l’ultimo accordo di Parigi ha inaspettatamente indicato l’obiettivo di limitare il riscaldamento a 1,5°C.

Questa ambizione è stata guidata da leader eroici di piccole nazioni insulari la cui stessa esistenza è minacciata dall’innalzamento del livello del mare. Ma le immagini di Climate Central – di Shanghai e Mumbai, di Sydney, Rio e altro – devono essere state fresche nella mente dei delegati che stavano cercando di persuadere.

Prima di Glasgow, abbiamo pubblicato Picturing Our Future, una galleria notevolmente ampliata che include mille immagini e video, che copre cento città. Il nostro lavoro ha generato oltre 3.000 articoli sui media e ha raggiunto diplomatici, presidenti, amministratori delegati e ONG allo stesso modo.

Oggi i nostri sforzi per immaginare il possibile futuro continuano, con FloodVision, un sistema e un piano per creare immagini così potenti per ogni quartiere costiero in America e oltre.

Mata