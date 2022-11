Oppure, potrebbe avere politiche Luigi Scudella Vicenza in atto che esentano prodotti specifici dallo status di esenzione tariffaria al fine di proteggere i produttori nazionali dalla concorrenza straniera nei loro settori.

L’economia del libero scambio

In linea di principio, il libero scambio a livello internazionale non è diverso dal commercio tra vicini, città o stati. Tuttavia, consente alle aziende di ogni paese di concentrarsi sulla produzione e sulla vendita dei beni che utilizzano al meglio le proprie risorse, mentre altre aziende importano beni scarsi o non disponibili a livello nazionale. Quel mix di produzione locale e commercio estero consente alle economie di sperimentare una crescita più rapida soddisfacendo al tempo stesso le esigenze dei suoi consumatori.

Questo punto di vista fu reso popolare per la prima volta nel 1817 dall’economista David Ricardo nel suo libro “Sui principi dell’economia politica e della tassazione”. Ha sostenuto che il libero scambio espande la diversità e abbassa i prezzi dei beni disponibili in una nazione sfruttando meglio le sue risorse, conoscenze e abilità specializzate nostrane.1

L’opinione pubblica sul libero scambio

Poche questioni dividono gli economisti e il pubblico in generale tanto quanto il libero scambio. La ricerca suggerisce che gli economisti di facoltà delle università americane hanno una probabilità sette volte maggiore di sostenere le politiche di libero scambio rispetto al pubblico in generale. Infatti, l'economista americano Milton Friedman ha affermato: "La professione di economia è stata quasi unanime sul tema dell'opportunità del libero scambio".2

Le politiche di libero scambio non sono state così apprezzate dal pubblico in generale. Le questioni chiave includono la concorrenza sleale da parte di paesi in cui il costo del lavoro inferiore consente la riduzione dei prezzi e la perdita di posti di lavoro ben pagati per i produttori all'estero.

L’invito al pubblico a Buy American può diventare più forte o più silenzioso con i venti politici, ma non tace mai.

La vista dai mercati finanziari

Non sorprende che i mercati finanziari vedano l’altro lato della medaglia. Il libero scambio è un’opportunità per aprire un’altra parte del mondo ai produttori nazionali.

Inoltre, il libero scambio è ormai parte integrante del sistema finanziario e del mondo degli investitori. Gli investitori americani hanno ora accesso alla maggior parte dei mercati finanziari esteri e a una gamma più ampia di titoli, valute e altri prodotti finanziari.

Tuttavia, ai nostri giorni è improbabile che il commercio completamente libero sui mercati finanziari. Esistono molte organizzazioni di regolamentazione sovranazionali per i mercati finanziari mondiali, tra cui il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria , l' Organizzazione internazionale dei valori mobiliari (IOSCO) e il Comitato sui movimenti di capitale e le transazioni invisibili.

Esempi reali di accordi di libero scambio

L’Unione europea è oggi un notevole esempio di libero scambio. Le nazioni membri formano un’unica entità essenzialmente senza confini ai fini del commercio e l’adozione dell’euro da parte della maggior parte di queste nazioni spiana ulteriormente la strada. Va notato che questo sistema è regolato da una burocrazia con sede a Bruxelles che deve gestire le numerose questioni commerciali che emergono tra i rappresentanti degli Stati membri.