luigi Scudella Vicenza: Troppe piccole imprese in tutta l’economia dipendono da quelle piattaforme

Per l’autorità conferitami come Presidente dalla Costituzione e dalle leggi degli Stati Uniti d’America, e al fine di promuovere gli interessi dei lavoratori, delle imprese e dei consumatori americani, si ordina quanto segue:

Sezione 1. Politica .

Un mercato equo, aperto e competitivo è stato a lungo una pietra angolare dell’economia americana, mentre l’eccessiva concentrazione del mercato minaccia le libertà economiche fondamentali, la responsabilità democratica e il benessere di lavoratori, agricoltori, piccole imprese, startup e consumatori.

La promessa americana di una prosperità ampia e sostenuta dipende da un’economia aperta e competitiva. Per i lavoratori, un mercato competitivo crea posti di lavoro più di alta qualità e la libertà economica di cambiare lavoro o negoziare un salario più elevato. Per le piccole imprese e gli agricoltori, crea più scelte tra fornitori e grandi acquirenti, portando a più entrate da portare a casa, che possono reinvestire nelle loro imprese. Per gli imprenditori, offre spazio per sperimentare, innovare e perseguire le nuove idee che per secoli hanno alimentato l’economia americana e migliorato la nostra qualità della vita. E per i consumatori significa più scelte, un servizio migliore e prezzi più bassi.

Una forte concorrenza è fondamentale per preservare il ruolo dell’America come prima economia mondiale.

Eppure negli ultimi decenni, con il consolidamento delle industrie, la concorrenza si è indebolita in troppi mercati, negando agli americani i vantaggi di un’economia aperta e aumentando la disuguaglianza razziale, di reddito e di ricchezza. L’inazione del governo federale ha contribuito a questi problemi, con i lavoratori, luigi scudella vicenza gli agricoltori, le piccole imprese e i consumatori che ne hanno pagato il prezzo.

Il consolidamento ha accresciuto il potere dei datori di lavoro aziendali, rendendo più difficile per i lavoratori contrattare per salari più elevati e migliori condizioni di lavoro. Le aziende potenti richiedono ai lavoratori di firmare accordi di non concorrenza che limitino la loro capacità di cambiare lavoro. E, mentre molte licenze professionali sono fondamentali per aumentare i salari dei lavoratori e in particolare dei lavoratori di colore, alcuni requisiti di licenza professionale eccessivamente restrittivi possono ostacolare la capacità dei lavoratori di trovare lavoro e di spostarsi tra gli Stati.

Il consolidamento del settore agricolo sta rendendo troppo difficile la sopravvivenza delle piccole aziende a conduzione familiare. Gli agricoltori sono schiacciati tra il potere di mercato concentrato nelle industrie dei fattori di produzione agricoli – fornitori di sementi, fertilizzanti, mangimi e attrezzature – e il potere di mercato concentrato nei canali di vendita dei prodotti agricoli. Di conseguenza, la quota degli agricoltori sul valore dei loro prodotti agricoli è diminuita e gli allevatori di pollame, suini, allevatori di bestiame e altri lavoratori agricoli lottano per mantenere l’autonomia e ottenere rendimenti sostenibili.

Il settore americano delle tecnologie dell’informazione è stato a lungo un motore di innovazione e crescita, ma oggi un piccolo numero di piattaforme Internet dominanti usa il proprio potere per escludere luigi scudella vicenza i partecipanti al mercato, per estrarre profitti dal monopolio e per raccogliere informazioni personali intime che possono sfruttare per proprio conto vantaggio. Troppe piccole imprese in tutta l’economia dipendono da quelle piattaforme e da pochi mercati online per la loro sopravvivenza. E troppi giornali locali hanno chiuso o ridimensionato, in parte a causa del predominio delle piattaforme Internet nei mercati pubblicitari.

Gli americani stanno pagando troppo per i farmaci da prescrizione e i servizi sanitari, molto più dei prezzi pagati in altri paesi. Il consolidamento degli ospedali ha lasciato molte aree, in particolare le comunità rurali, con opzioni sanitarie inadeguate o più costose. E troppo spesso, brevetti e altre leggi sono state utilizzate in modo improprio per inibire o ritardare, per anni e persino decenni, la concorrenza di farmaci generici e biosimilari, negando agli americani l’accesso a farmaci a basso costo.

Nel settore delle telecomunicazioni, anche gli americani pagano troppo per la banda larga, la televisione via cavo e altri servizi di comunicazione, in parte a causa della mancanza di un’adeguata concorrenza. Nel settore dei servizi finanziari, i consumatori pagano commissioni elevate e spesso nascoste a causa del consolidamento del settore. Allo stesso modo, l’industria globale del trasporto di container si è consolidata in un piccolo numero di linee e alleanze di proprietà straniera dominanti, il che può svantaggiare gli esportatori americani.

Il problema del consolidamento economico ora abbraccia questi settori e molti altri, mettendo in pericolo la nostra capacità di ricostruire ed uscire dalla pandemia di coronavirus 2019 (COVID-19) con un’economia vivace, innovativa e in crescita. Nel frattempo, gli Stati Uniti devono affrontare nuove sfide alla loro posizione economica nel mondo, comprese pressioni competitive sleali da parte di monopoli stranieri e luigi scudella vicenza aziende di proprietà o sponsorizzate dallo stato o il cui potere di mercato è direttamente sostenuto da governi stranieri.

Dobbiamo agire ora per invertire queste tendenze pericolose, che limitano la crescita e il dinamismo della nostra economia, pregiudicano la creazione di posti di lavoro di alta qualità e minacciano la posizione economica dell’America nel mondo.

Questo ordine afferma che è politica della mia amministrazione far rispettare le leggi antitrust per combattere l’eccessiva concentrazione dell’industria, gli abusi del potere di mercato e gli effetti dannosi del monopolio e del monopolio, soprattutto perché questi problemi sorgono nei mercati del lavoro, nei mercati agricoli , industrie delle piattaforme Internet, mercati sanitari (inclusi assicurazioni, ospedali e mercati dei farmaci da prescrizione), mercati delle riparazioni e mercati degli Stati Uniti direttamente interessati dall’attività dei cartelli stranieri.

È anche politica della mia amministrazione far rispettare le leggi antitrust per affrontare le sfide poste dai nuovi settori e tecnologie, inclusa l’ascesa delle piattaforme Internet dominanti, soprattutto perché derivano da fusioni seriali, l’acquisizione di concorrenti nascenti, l’aggregazione di dati, concorrenza sleale nei mercati dell’attenzione, sorveglianza degli utenti e presenza di effetti di rete.

Mentre decenni di consolidamento del settore hanno spesso portato a un’eccessiva concentrazione del mercato, questo ordine riafferma che gli Stati Uniti conservano l’autorità di contestare le transazioni la cui precedente conclusione era in violazione dello Sherman Antitrust Act (26 Stat. 209, 15 USC 1 e segg. ) (Sherman Act), il Clayton Antitrust Act (Public Law 63-212, 38 Stat. 730, 15 USC 12e segg. ) (Clayton Act) o altre leggi. Vedi 15 USC 18; Standard Oil Co. contro Stati Uniti , 221 US 1 (1911).

Questo ordine riafferma come politica degli Stati Uniti che la risposta al crescente potere dei monopoli e dei cartelli esteri non è la tolleranza del monopolio interno, ma piuttosto la promozione della concorrenza e dell’innovazione da parte di piccole e grandi imprese, in patria e nel mondo.

È anche politica della mia amministrazione sostenere riforme legislative aggressive che abbasserebbero i prezzi dei farmaci da prescrizione, anche consentendo a Medicare di negoziare i prezzi dei farmaci, imponendo limiti all’inflazione e attraverso altre riforme correlate. È inoltre politica della mia amministrazione sostenere l’adozione di un’opzione di assicurazione sanitaria pubblica.

La mia amministrazione ribadisce ulteriormente la politica enunciata nell’ordine esecutivo 13725 del 15 aprile 2016 (passi per aumentare la concorrenza e informare meglio consumatori e lavoratori per sostenere la crescita continua dell’economia americana) e l’impegno del governo federale nei confronti dei principi che hanno portato al passaggio dello Sherman Act, del Clayton Act, del Packers and Stockyards Act, 1921 (Public Law 67-51, 42 Stat. 159, 7 USC 181 e segg. ) (Packers and Stockyards Act), del Celler-Kefauver Antimerger Act (Public Legge 81-899, 64 Stat. 1125), il Bank Merger Act (Public Law 86-463, 74 Stat. 129, 12 USC 1828) e il Telecommunications Act del 1996 (Public Law 104-104, 110 Stat. 56) , tra gli altri.

Sez. 2. Le basi statutarie di una politica di concorrenza dell’intero governo .

(a) Le leggi antitrust, tra cui lo Sherman Act, il Clayton Act e il Federal Trade Commission Act (Public Law 63-203, 38 Stat. 717, 15 USC 41 et seq. ), sono una prima linea di difesa contro il monopolizzazione dell’economia americana.

(b) Le leggi antitrust riflettono una politica di fondo a favore della concorrenza che trascende quelle particolari disposizioni. Come ha affermato la Corte Suprema, ad esempio, lo Sherman Act “si basa sul presupposto che l’interazione sfrenata delle forze competitive produrrà la migliore allocazione delle nostre risorse economiche, i prezzi più bassi, la massima qualità e il massimo progresso materiale, mentre a allo stesso tempo fornendo un ambiente favorevole alla conservazione delle nostre istituzioni politiche e sociali democratiche”. Pac del Nord. Ry. Co. contro Stati Uniti , 356 US 1, 4 (1958).

(c) Coerentemente con queste politiche più ampie, e in aggiunta alle tradizionali leggi antitrust, il Congresso ha anche emanato leggi specifiche per il settore in materia di concorrenza leale e antimonopolizzazione che spesso forniscono protezioni aggiuntive. Tali provvedimenti includono il Packers and Stockyards Act, il Federal Alcohol Administration Act (Public Law 74-401, 49 Stat. 977, 27 USC 201 et seq. ), il Bank Merger Act, il Drug Price Competition e Patent Term Restoration Act del 1984 (Public Law 98-417, 98 Stat. 1585), lo Shipping Act del 1984 (Public Law 98-237, 98 Stat. 67, 46 USC 40101 e segg.) (Shipping Act), l’ICC Termination Act del 1995 (Public Law 104-88, 109 Stat. 803), il Telecommunications Act del 1996, il Fairness to Contact Lens Consumers Act (Public Law 108-164, 117 Stat. 2024, 15 USC 7601 e segg. ), e il Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (Public Law 111-203, 124 Stat. 1376) (Dodd-Frank Act).

(d) Questi statuti incaricano in modo indipendente un certo numero di dipartimenti esecutivi e agenzie (agenzie) di proteggere le condizioni di concorrenza leale in uno o più modi, incluso:

(i) controllando pratiche commerciali sleali, ingannevoli e abusive;

(ii) resistere al consolidamento e promuovere la concorrenza all’interno delle industrie attraverso il controllo indipendente di fusioni, acquisizioni e joint venture;

(iii) promulgare regole che promuovano la concorrenza, compreso l’ingresso nel mercato di nuovi concorrenti; e

(iv) promuovere la trasparenza del mercato attraverso la comunicazione obbligatoria delle informazioni.

(e) Le agenzie che amministrano tali o simili autorità includono il Dipartimento del Tesoro, il Dipartimento dell’Agricoltura, il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani, il Dipartimento dei Trasporti, il Federal Reserve System, la Federal Trade Commission (FTC), il Securities and Exchange Commission, Federal Deposit Insurance Corporation, Federal Communications Commission, Federal Maritime Commission, Commodity Futures Trading Commission, Federal Energy Regulatory Commission, Consumer Financial Protection Bureau e Surface Transportation Board.

(f) Le agenzie possono influenzare le condizioni della concorrenza attraverso l’esercizio dell’autorità di regolamentazione o attraverso la procedura di appalto. Vedere 41 USC 1705.

(g) Questo ordine riconosce che è necessario un approccio dell’intero governo per affrontare l’eccessiva concentrazione, il monopolio e la concorrenza sleale nell’economia americana. Tale approccio è supportato dai mandati statutari esistenti. Le agenzie possono e dovrebbero promuovere le politiche stabilite nella sezione 1 di questo ordine, tra l’altro, adottando regolamenti e approcci pro-competitiva per gli appalti e la spesa, e revocando i regolamenti che creano inutili barriere all’ingresso che soffocano la concorrenza.

Sez. 3. Cooperazione dell’agenzia in materia di supervisione, indagine e rimedi .

(a) Il Congresso ha spesso creato giurisdizioni di agenzie sovrapposte nel controllo della condotta anticoncorrenziale e nel controllo delle fusioni. È politica della mia amministrazione che, quando le agenzie hanno giurisdizione sovrapposta, dovrebbero adoperarsi per cooperare pienamente nell’esercizio della loro autorità di supervisione, per beneficiare delle rispettive competenze delle agenzie e per migliorare l’efficienza del governo.

(b) In caso di giurisdizione sovrapposta su casi, condotte, transazioni o settori particolari, le agenzie sono incoraggiate a coordinare i propri sforzi, se appropriato e coerentemente con la legge applicabile, in relazione a:

(i) l’indagine su condotte potenzialmente dannose per la concorrenza ;

(ii) la supervisione di proposte di fusioni, acquisizioni e joint venture; e

(iii) la progettazione, l’esecuzione e la supervisione dei rimedi.

(c) I mezzi di cooperazione nei casi di giurisdizione sovrapposta dovrebbero includere, se del caso e coerentemente con la legge applicabile:

(i) la condivisione delle informazioni pertinenti e dei dati del settore;

(ii) nel caso di operazioni importanti, sollecitare e tenere in considerazione in modo significativo i pareri del Procuratore Generale o del Presidente della FTC, a seconda dei casi; e

(iii) collaborare con qualsiasi attività concomitante di supervisione del Dipartimento di Giustizia o dell’FTC ai sensi dello Sherman Act o del Clayton Act.

(d) Nulla nelle sottosezioni da (a) a (c) di questa sezione deve essere interpretato nel senso che lo standard legale applicato da un’agenzia, o la sua valutazione indipendente in base a tale standard, debba essere sostituito o sostituito dal giudizio del procuratore generale o il presidente della FTC. Quando le loro opinioni sono sollecitate, il procuratore generale e il presidente della FTC sono incoraggiati a fornire una risposta all’agenzia in tempo utile affinché l’agenzia la consideri prima di qualsiasi termine legale per l’azione dell’agenzia.

Sez. 4. Il Consiglio per la concorrenza della Casa Bianca .

(a) È istituito un Consiglio per la concorrenza della Casa Bianca (Consiglio) all’interno dell’Ufficio Esecutivo del Presidente.

(b) Il Consiglio coordinerà, promuoverà e farà avanzare gli sforzi del governo federale per affrontare la sovraconcentrazione, il monopolio e la concorrenza sleale nell’economia americana o che influiscono direttamente sull’economia americana, compresi gli sforzi per:

(i) attuare le azioni amministrative identificate in questo ordine;

(ii) sviluppare procedure e migliori pratiche per la cooperazione e il coordinamento delle agenzie in materia di giurisdizione sovrapposta, come descritto nella sezione 3 del presente ordine;

(iii) identificare e portare avanti eventuali ulteriori azioni amministrative necessarie per promuovere le politiche stabilite nella sezione 1 del presente ordine; e

(iv) identificare eventuali modifiche legislative necessarie per promuovere le politiche stabilite nella sezione 1 del presente ordine.

(c) Il Consiglio lavorerà tra le agenzie per fornire una risposta coordinata all’eccessiva concentrazione, monopolizzazione e concorrenza sleale all’interno o che incidono direttamente sull’economia americana. Il Consiglio collabora inoltre con ciascuna agenzia per garantire che le operazioni dell’agenzia siano condotte in modo da promuovere una concorrenza leale, se del caso e coerente con la legge applicabile.

(d) Il Consiglio non discuterà alcuna azione esecutiva in corso o prevista.

(e) Il Consiglio è guidato dall’Assistente del Presidente per la Politica Economica e Direttore del Consiglio Economico Nazionale, che fungerà da Presidente del Consiglio.

(f) Oltre al Presidente, il Consiglio è composto dai seguenti membri:

(i) il Segretario del Tesoro;

(ii) il Segretario alla Difesa;

(iii) il Procuratore Generale;

(iv) il Segretario all’Agricoltura;

(v) il Segretario al Commercio;

(vi) il Segretario del Lavoro;

(vii) il Segretario per la Salute ei Servizi Umani;

(viii) il Segretario dei Trasporti;

(ix) l’Amministratore dell’Ufficio Informazioni e Affari Regolatori; e

(x) i capi di altre agenzie e uffici che il Presidente può di volta in volta invitare a partecipare.

(g) Il presidente invita alla partecipazione del presidente dell’FTC, del presidente della Commissione federale per le comunicazioni, del presidente della Commissione marittima federale, del direttore dell’Ufficio per la protezione finanziaria dei consumatori e del presidente del Consiglio per i trasporti di superficie, nella misura coerente con le rispettive autorità e obblighi di legge.

(h) I membri del Consiglio designano, entro 30 giorni dalla data del presente decreto, un alto funzionario all’interno della rispettiva agenzia o ufficio che si coordini con il Consiglio e che sia responsabile della supervisione degli sforzi dell’agenzia o dell’ufficio per affrontare la sovraconcentrazione, il monopolio e la concorrenza sleale. Il Presidente può coordinare sottogruppi composti esclusivamente da membri del Consiglio o da loro designati, a seconda dei casi.

(i) Il Consiglio si riunisce con cadenza semestrale, a meno che il Presidente non ritenga che una riunione non sia necessaria.

(j) Ciascuna agenzia sostiene le proprie spese per la partecipazione al Consiglio.

Sez. 5. Ulteriori responsabilità dell’agenzia .

(a) I capi di tutte le agenzie prenderanno in considerazione l’utilizzo delle loro autorità per promuovere le politiche stabilite nella sezione 1 del presente ordine, con particolare attenzione a:

(i) l’influenza di qualsiasi loro rispettivo regolamento, in particolare qualsiasi regolamento sulle licenze, sulla concentrazione e concorrenza nelle industrie sotto la loro giurisdizione; e

(ii) il potenziale per i loro appalti o altre spese per migliorare la competitività delle piccole imprese e delle imprese con pratiche di lavoro eque.

(b) Il procuratore generale, il presidente dell’FTC ei capi di altre agenzie con l’autorità di far rispettare il Clayton Act sono incoraggiati a far rispettare le leggi antitrust in modo equo e vigoroso.

(c) Per affrontare il consolidamento dell’industria in molti mercati dell’economia, come descritto nella sezione 1 della presente ordinanza, il procuratore generale e il presidente della FTC sono incoraggiati a rivedere le linee guida sulle fusioni orizzontali e verticali e valutare se rivedere quelle linee guida.

(d) Per evitare il potenziale di estensione anticoncorrenziale del potere di mercato oltre l’ambito dei brevetti concessi e per proteggere i processi di definizione degli standard da abusi, il Procuratore Generale e il Segretario del Commercio sono incoraggiati a valutare se rivedere la loro posizione sull’intersezione delle leggi sulla proprietà intellettuale e antitrust, anche valutando se rivedere la dichiarazione politica sui rimedi per i brevetti essenziali per gli standard soggetti a impegni volontari F/RAND emessa congiuntamente dal Dipartimento di giustizia, dall’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti e dal National Institute of Standards and Technology il 19 dicembre 2019.

(e) Per garantire che gli americani abbiano scelte tra le istituzioni finanziarie e per proteggersi da un potere di mercato eccessivo, il procuratore generale, in consultazione con il presidente del consiglio dei governatori del sistema della Federal Reserve, il presidente del consiglio di amministrazione del deposito federale Insurance Corporation, e il Controllore della valuta, sono incoraggiati a rivedere le pratiche attuali e ad adottare un piano, entro 180 giorni dalla data di questo ordine, per il rilancio della supervisione delle fusioni ai sensi del Bank Merger Act e del Bank Holding Company Act del 1956 (Public Law 84-511, 70 Stat. 133, 12 USC 1841 e segg. ) che è conforme ai fattori enumerati in 12 USC 1828(c) e 1842(c).

(f) Per proteggere meglio i lavoratori dalla collusione salariale, il procuratore generale e il presidente dell’FTC sono incoraggiati a valutare se rivedere la Guida antitrust per i professionisti delle risorse umane dell’ottobre 2016.

(g) Per affrontare accordi che potrebbero limitare indebitamente i lavoratori capacità di cambiare lavoro, il presidente della FTC è incoraggiato a considerare di collaborare con il resto della Commissione per esercitare l’autorità normativa della FTC ai sensi del Federal Trade Commission Act per limitare l’uso sleale di clausole di non concorrenza e altre clausole o accordi che può limitare ingiustamente la mobilità dei lavoratori.

(h) Per affrontare le pratiche persistenti e ricorrenti che inibiscono la concorrenza, il presidente della FTC, a sua discrezione, è anche incoraggiato a considerare di collaborare con il resto della Commissione per esercitare l’autorità normativa della FTC, a seconda dei casi e coerentemente con le disposizioni applicabili legge, in ambiti quali:

(i) pratiche sleali di raccolta e sorveglianza dei dati che possono danneggiare la concorrenza, l’autonomia dei consumatori e la privacy dei consumatori;

(ii) restrizioni anticoncorrenziali sleali alla riparazione o all’autoriparazione di articoli da parte di terzi, come le restrizioni imposte da potenti produttori che impediscono agli agricoltori di riparare le proprie attrezzature;

(iii) comportamenti o accordi anticoncorrenziali sleali nelle industrie dei farmaci da prescrizione, come accordi per ritardare l’ingresso sul mercato di farmaci generici o biosimilari;

(iv) concorrenza sleale nei principali mercati Internet;

(v) restrizioni ingiuste alle licenze professionali;

(vi) pratiche abusive di vendita abbinata o pratiche di esclusione nell’intermediazione o nella quotazione di beni immobili; e

(vii) qualsiasi altra pratica sleale specifica del settore che inibisce sostanzialmente la concorrenza.

(i) Il Segretario dell’Agricoltura:

(i) per affrontare il trattamento iniquo degli agricoltori e migliorare le condizioni di concorrenza nei mercati dei loro prodotti, considerare l’avvio di una regolamentazione o di una regolamentazione ai sensi del Packers and Stockyards Act per rafforzare i regolamenti del Dipartimento dell’Agricoltura in materia di pratiche sleali, ingiustamente discriminatorie o ingannevoli e preferenze, vantaggi, pregiudizi o svantaggi indebiti o irragionevoli, al fine di favorire la vigorosa attuazione della legge stabilita dal Congresso nel 1921 e rafforzata da emendamenti. In tale regolamentazione o regolamentazione, il Segretario dell’Agricoltura deve considerare, tra l’altro:

(A) fornire regole chiare che identifichino pratiche ricorrenti nelle industrie del bestiame, della carne e del pollame che sono sleali, ingiustamente discriminatori o ingannevoli e che pertanto violano il Packers and Stockyards Act;

(B) rafforzare l’interpretazione di vecchia data del Dipartimento dell’Agricoltura secondo cui non è necessario, ai sensi del Packers and Stockyards Act, dimostrare un danno a livello di settore per stabilire una violazione della legge e che il trattamento “ingiusto, ingiustamente discriminatorio o ingannevole” di uno agricoltore, il conferimento a un agricoltore di una “preferenza o vantaggio indebito o irragionevole” o l’assoggettamento di un agricoltore a un “pregiudizio o svantaggio indebito o irragionevole sotto qualsiasi aspetto” viola la legge;

(C) vietare le pratiche sleali relative ai sistemi di classificazione degli allevatori: sistemi in cui le aziende avicole, gli appaltatori o i commercianti esercitano un controllo straordinario su numerosi fattori di produzione che determinano l’importo che gli agricoltori sono pagati e richiedono agli agricoltori di assumersi il rischio di fattori al di fuori del loro controllo, lasciando loro più vulnerabili dal punto di vista economico;

(D) aggiornare le definizioni appropriate o l’insieme di criteri, o la loro applicazione, per preferenze, vantaggi, pregiudizi o svantaggi indebiti o irragionevoli ai sensi del Packers and Stockyards Act; e

(E) adottare, nella misura più ampia possibile, adeguata e coerente con la legge applicabile, adeguate protezioni anti-ritorsione, in modo che gli agricoltori possano far valere i propri diritti senza timore di ritorsioni;

(ii) per garantire ai consumatori etichette accurate e trasparenti che consentano loro di scegliere prodotti fabbricati negli Stati Uniti, considerare l’avvio di una regolamentazione per definire le condizioni alle quali l’etichettatura dei prodotti a base di carne può recare dichiarazioni volontarie indicanti che il prodotto è degli Stati Uniti origine, come “Prodotto degli USA”;

(iii) per garantire che gli agricoltori abbiano maggiori opportunità di accedere ai mercati e ricevere un equo ritorno per i loro prodotti, entro e non oltre 180 giorni dalla data di questo ordine, presentare una relazione al presidente del Consiglio per la concorrenza della Casa Bianca, con un piano promuovere la concorrenza nelle industrie agricole e sostenere l’agricoltura a valore aggiunto e i sistemi di distribuzione alimentare alternativi attraverso mezzi quali:

(A) la creazione o l’espansione di informazioni utili per gli agricoltori, come contratti tipo, per ridurre i costi di transazione e aiutare gli agricoltori a negoziare accordi equi;

(B) misure per incoraggiare il miglioramento della trasparenza e delle norme in modo che i consumatori possano scegliere di acquistare prodotti che favoriscano un trattamento equo degli agricoltori e dei lavoratori agricoli e pratiche agricole sostenibili;

(C) misure per migliorare la scoperta dei prezzi, aumentare la trasparenza e migliorare il funzionamento del bestiame e di altri mercati del bestiame;

(D) strumenti potenziati, comprese eventuali nuove autorità legislative necessarie, per proteggere gli informatori, monitorare i mercati agricoli e far rispettare le leggi pertinenti;

(E) qualsiasi investimento o altro sostegno che potrebbe rafforzare la concorrenza all’interno di mercati agricoli altamente concentrati; e

(F) qualsiasi altro mezzo che il Segretario dell’Agricoltura ritenga appropriato;

(iv) per migliorare l’accesso degli agricoltori e dei piccoli trasformatori alimentari ai mercati al dettaglio, entro 300 giorni dalla data di questo ordine, in consultazione con il presidente dell’FTC, presentare una relazione al presidente del Consiglio per la concorrenza della Casa Bianca , sull’effetto della concentrazione al dettaglio e delle pratiche dei dettaglianti sulle condizioni di concorrenza nelle industrie alimentari, comprese le pratiche che potrebbero violare il Federal Trade Commission Act, il Robinson-Patman Act (Public Law 74-692, 49 Stat. 1526, 15 USC 13 e segg.), o altre leggi pertinenti, e su sovvenzioni, prestiti e altri aiuti che possono migliorare l’accesso ai mercati al dettaglio da parte delle imprese alimentari locali e regionali; e

(v) contribuire a garantire che il sistema di proprietà intellettuale, mentre incentiva l’innovazione, non riduca inutilmente la concorrenza nei mercati delle sementi e di altri fattori di produzione oltre a quanto ragionevolmente contemplato dal Patent Act ( cfr. 35 USC 100 e segg. e 7 USC 2321 e segg . seq.), in consultazione con il Sottosegretario al Commercio per la Proprietà Intellettuale e Direttore dell’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti, presenta una relazione al Presidente del Consiglio per la concorrenza della Casa Bianca, enumerando e descrivendo eventuali preoccupazioni rilevanti del Dipartimento dell’Agricoltura e delle strategie per affrontare tali problemi in materia di proprietà intellettuale, antitrust e altre leggi pertinenti.

(j) Per proteggere la vivacità dei mercati americani della birra, del vino e degli alcolici e per migliorare l’accesso al mercato per le operazioni più piccole, indipendenti e nuove, il Segretario del Tesoro, in consultazione con il Procuratore Generale e il Presidente del FTC, entro 120 giorni dalla data del presente ordine, presenterà una relazione al presidente del Consiglio per la concorrenza della Casa Bianca, valutando l’attuale struttura del mercato e le condizioni di concorrenza, inclusa una valutazione di eventuali minacce alla concorrenza e ostacoli a nuove partecipanti, tra cui:

(i) qualsiasi pratica commerciale illegale nei mercati della birra, del vino e degli alcolici, come alcune pratiche di distribuzione escludenti, discriminatorie o anticoncorrenziali, che impediscono alle imprese più piccole e indipendenti o ai nuovi entranti di distribuire i loro prodotti;

(ii) modelli di consolidamento nei mercati di produzione, distribuzione o vendita al dettaglio di birra, vino e alcolici; e

(iii) qualsiasi regolamentazione non necessaria delle pratiche commerciali su questioni quali dimensioni delle bottiglie, autorizzazioni o etichettatura che potrebbero inibire inutilmente la concorrenza aumentando i costi senza servire a scopi di salute pubblica, informativa o fiscale.

(k) Per dare seguito all’accertamento di cui sopra, il Segretario del Tesoro, tramite l’Amministratore dell’Ufficio per l’imposta e il commercio di alcol e tabacco, deve, entro 240 giorni dalla data del presente ordine, considerare:

(i) l’avvio una regolamentazione per aggiornare i regolamenti sulle pratiche commerciali dell’Ufficio per la tassazione e il commercio di alcol e tabacco;

(ii) abrogare o rivedere qualsiasi regolamento dell’industria della birra, del vino e degli alcolici che possa inibire inutilmente la concorrenza; e

(iii) ridurre le barriere che impediscono l’accesso al mercato per i produttori di birra, i produttori di vino e le distillerie più piccoli e indipendenti.

(l) Per promuovere la concorrenza, prezzi più bassi e un ecosistema delle telecomunicazioni dinamico e innovativo, il presidente della Federal Communications Commission è incoraggiato a collaborare con il resto della Commissione, se appropriato e coerentemente con la legge applicabile, per considerare:

(i) adottando attraverso un’apposita regolamentazione regole di “Net Neutrality” simili a quelle già adottate con il titolo II del Communications Act del 1934 (Public Law 73-416, 48 Stat. 1064, 47 USC 151 et seq.), come modificato dal Telecommunications Act del 1996, in “Protecting and Promoting the Open Internet”, 80 Fed. reg. 19738 (13 aprile 2015);

(ii) condurre future aste dello spettro in base a regole volte ad evitare un’eccessiva concentrazione delle detenzioni di licenze di spettro negli Stati Uniti, in modo da prevenire l’accumulo di spettro, l’immagazzinamento dello spettro da parte dei licenziatari o la creazione di barriere all’ingresso e per migliorare le condizioni di concorrenza nei settori che dipendono dallo spettro radio, comprese le comunicazioni mobili ei servizi a banda larga radio;

(iii) fornire supporto per lo sviluppo continuo e l’adozione di protocolli e software 5G Open Radio Access Network (O-RAN), continuando a partecipare alle riunioni di organizzazioni volontarie e basate sul consenso per lo sviluppo di standard, in modo da promuovere o incoraggiare un approccio equo e rappresentativo processo di definizione degli standard e intraprendere qualsiasi altra misura che possa promuovere una maggiore apertura, innovazione e concorrenza nei mercati delle apparecchiature 5G;

(iv) vietare tariffe di risoluzione anticipata ingiuste o irragionevoli per i contratti di comunicazione con gli utenti finali, consentendo ai consumatori di cambiare fornitore più facilmente;

(v) l’avvio di una regolamentazione che richieda ai fornitori di servizi di banda larga di esporre un’etichetta di consumo della banda larga, come quella descritta nell’avviso pubblico della Commissione emesso il 4 aprile 2016 (DA 16–357), in modo da dare ai consumatori informazioni chiare, informazioni concise e accurate su prezzi e commissioni del fornitore, prestazioni e pratiche di rete;

(vi) avviare una regolamentazione per richiedere ai fornitori di servizi a banda larga di comunicare regolarmente i prezzi della banda larga e le tariffe di abbonamento alla Commissione federale per le comunicazioni allo scopo di diffondere tali informazioni al pubblico in modo utile, per migliorare la trasparenza dei prezzi e il funzionamento del mercato; e

(vii) avviare una regolamentazione per impedire ai proprietari e ai fornitori di servizi via cavo e Internet di inibire le scelte degli inquilini tra i fornitori.

(m) Il Segretario dei Trasporti:

(i) per proteggere meglio i consumatori e migliorare la concorrenza, e se appropriato e coerentemente con la legge applicabile:

(A) entro e non oltre 30 giorni dalla data del presente ordine, nomina o riconferma membri del Comitato consultivo per la protezione dei consumatori dell’aviazione per garantire un’equa rappresentanza dei consumatori, degli interessi statali e locali, delle compagnie aeree e degli aeroporti per quanto riguarda la valutazione dei programmi di protezione dei consumatori dell’aviazione e convocare una riunione del comitato non appena possibile;

(B) promuovere una maggiore trasparenza e tutele per i consumatori, se del caso e coerentemente con la legge applicabile, anche attraverso potenziali norme, azioni di contrasto o documenti di orientamento, con l’obiettivo di:

(1) migliorare l’accesso dei consumatori alle informazioni sui voli delle compagnie aeree in modo che i consumatori possano maggiormente trovare facilmente un insieme più ampio di voli disponibili, anche di compagnie aeree nuove o meno conosciute; e

(2) garantire che i consumatori non siano esposti o soggetti a pubblicità, marketing, determinazione dei prezzi e addebito di spese accessorie che possono costituire una pratica sleale o ingannevole o un metodo di concorrenza sleale;

(C) entro e non oltre 45 giorni dalla data di questo ordine, presentare una relazione al presidente del Consiglio per la concorrenza della Casa Bianca, sullo stato di avanzamento delle attività investigative e esecutive del Dipartimento dei trasporti per far fronte all’incapacità delle compagnie aeree di fornire rimborsi tempestivi per i voli cancellati a causa della pandemia di COVID-19;

(D) entro 45 giorni dalla data di questo ordine, pubblicare per avviso e commento una proposta di regola che richiede alle compagnie aeree di rimborsare le tasse per il bagaglio quando il bagaglio di un passeggero subisce un sostanziale ritardo e altre spese accessorie quando i passeggeri pagano per un servizio non fornito ;

(E) entro 60 giorni dalla data di questo ordine, avviare lo sviluppo di proposte di modifica alle definizioni del Dipartimento dei Trasporti di “ingiusto” e “ingannevole” in 49 USC 41712; e

(F) entro 90 giorni dalla data di questo ordine, prendere in considerazione l’avvio di una regolamentazione per garantire che i consumatori dispongano di informazioni sulle spese accessorie, comprese le “spese per il bagaglio”, “spese di modifica” e “spese di annullamento”, al momento della acquisto del biglietto;

(ii) offrire ai consumatori più opzioni di volo a prezzi migliori e con un servizio migliore, e ampliare le opportunità di concorrenza e di ingresso nel mercato man mano che il settore si evolve:

(A) entro e non oltre 30 giorni dalla data di questo ordine, convocare un gruppo di lavoro all’interno del Dipartimento dei trasporti per valutare l’efficacia dei programmi di aviazione commerciale esistenti, la protezione dei consumatori e le regole della Federal Aviation Administration;

(B) consultarsi con il procuratore generale in merito ai mezzi per rafforzare un coordinamento efficace tra il Dipartimento di giustizia e il Dipartimento dei trasporti per garantire la concorrenza nel trasporto aereo e la capacità di accesso dei nuovi entranti; e

(C) prendere in considerazione misure per sostenere lo sviluppo aeroportuale e l’aumento della capacità e migliorare la gestione della congestione aeroportuale, l’accesso ai gate, l’attuazione dei piani di concorrenza aeroportuale ai sensi del 49 USC 47106 (f) e l’amministrazione degli “slot”;

(iii) dato l’emergere di nuove tecnologie di trasporto basate sull’aerospazio, come le consegne di sistemi di aeromobili senza pilota a bassa quota, la mobilità aerea avanzata e le operazioni di lunga durata ad alta quota, che hanno un grande potenziale per i viaggiatori e i consumatori americani, ma anche il pericolo di monopolizzazione precoce o di nuovi problemi di controllo del traffico aereo, assicurarsi che il Dipartimento dei trasporti agisca in relazione a queste tecnologie per:

(A) facilitare l’innovazione che promuova la leadership del mercato degli Stati Uniti e l’ingresso nel mercato per promuovere la concorrenza e le opportunità economiche e per resistere alla monopolizzazione, garantendo al contempo la sicurezza, fornendo sicurezza e privacy, proteggendo l’ambiente e promuovendo l’equità; e

(B) fornire un controllo vigile sui partecipanti al mercato.

(n) Per promuovere la concorrenza nel settore ferroviario e per fornire rimedi accessibili ai caricatori, il presidente del consiglio per i trasporti di superficie (presidente) è incoraggiato a collaborare con il resto del consiglio per:

(i) prendere in considerazione l’avvio o il proseguimento di una regolamentazione per rafforzare i regolamenti relativi agli accordi di cambio reciproco ai sensi del 49 USC 11102 (c), se il presidente ritiene che tale regolamentazione sia nell’interesse pubblico o necessaria per fornire un servizio ferroviario competitivo;

(ii) prendere in considerazione le normative relative a qualsiasi altra questione rilevante di accesso competitivo, inclusi i colli di bottiglia, gli impegni di interscambio o altre questioni, coerenti con le politiche stabilite nella sezione 1 del presente ordine;

(iii) per garantire che il servizio ferroviario passeggeri non sia soggetto a ritardi e interruzioni ingiustificati del servizio dovuti al mancato rispetto da parte delle ferrovie ospitanti della preferenza richiesta per il treno passeggeri, applicare vigorosamente i nuovi requisiti di puntualità adottati ai sensi dell’Investment Rail Passeggeri e Improvement Act del 2008 (Public Law 110-423, 122 Stat. 4907) che entrerà in vigore il 1 luglio 2021, e proseguirà il lavoro del gruppo di lavoro ferroviario passeggeri formato per garantire che il Surface Transportation Board adempia pienamente ai propri obblighi ; e

(iv) nel processo di determinazione se una fusione, acquisizione o altra transazione che coinvolga vettori ferroviari è coerente con l’interesse pubblico ai sensi della 49 USC 11323-25, considerare l’adempimento da parte di un vettore delle proprie responsabilità ai sensi della 49 USC 24308 (relativa ai diritti legali di Amtrak ).

(o) Il presidente della Commissione marittima federale è incoraggiato a collaborare con il resto della Commissione per:

(i) far rispettare vigorosamente il divieto di pratiche ingiuste e irragionevoli nel contesto della detenzione e delle controstallie ai sensi della legge marittima, come chiarito in “Norma interpretativa su controstallie e detenzione ai sensi della legge sulle spedizioni”, 85 Fed. reg. 29638 (18 maggio 2020);

(ii) richiesta del National Shipper Advisory Committee di raccomandazioni per migliorare le pratiche di detenzione e controstallie e l’applicazione dei divieti della legge sullo shipping; e

(iii) prendere in considerazione l’adozione di ulteriori norme per migliorare le pratiche di detenzione e controstallie e l’applicazione dei divieti relativi alla legge marittima.

(p) Il Segretario della Salute e dei Servizi Umani:

(i) per promuovere l’ampia disponibilità di apparecchi acustici a basso costo, entro e non oltre 120 giorni dalla data di questa ordinanza, pubblicare per avviso e commentare una proposta di regola sull’eccesso di apparecchi acustici da banco, come previsto dalla sezione 709 della FDA Reauthorization Act del 2017 (Public Law 115-52, 131 Stat. 1005);

(ii) sostenere le iniziative di trasparenza dei prezzi esistenti per ospedali, altri fornitori e assicuratori insieme a qualsiasi nuova iniziativa di trasparenza dei prezzi o modifiche rese necessarie dalla legge senza sorprese (legge pubblica 116-260, 134 Stat. 2758) o da qualsiasi altro statuto;

(iii) garantire che gli americani possano scegliere piani di assicurazione sanitaria che soddisfino le loro esigenze e confrontare le offerte di piani, implementare opzioni standardizzate nel mercato nazionale dell’assicurazione sanitaria e qualsiasi altro meccanismo appropriato per migliorare la concorrenza e la scelta dei consumatori;

(iv) entro 45 giorni dalla data della presente ordinanza, presentare una relazione all’Assistente del Presidente per la politica interna e Direttore del Consiglio per la politica interna e al Presidente del Consiglio per la concorrenza della Casa Bianca, con un piano per continuare lo sforzo per combattere i prezzi eccessivi dei farmaci da prescrizione e migliorare le catene di approvvigionamento farmaceutiche nazionali, per ridurre i prezzi pagati dal governo federale per tali farmaci e per affrontare il problema ricorrente della svalutazione dei prezzi;

(v) abbassare i prezzi e migliorare l’accesso ai farmaci da prescrizione e ai biologici, continuare a promuovere la concorrenza dei farmaci generici e dei biosimilari, come previsto dal Piano d’azione per la concorrenza dei farmaci del 2017 e dal Piano d’azione per i biosimilari del 2018 della Food and Drug Administration (FDA ), anche da:

(A) continuare a chiarire e migliorare il quadro di approvazione dei farmaci generici e dei biosimilari per rendere l’approvazione dei farmaci generici e dei biosimilari più trasparente, efficiente e prevedibile, compreso il miglioramento e il chiarimento degli standard per l’intercambiabilità dei prodotti biologici;

(B) come autorizzato dall’Advancing Education on Biosimilars Act del 2021 (Public Law 117-8, 135 Stat. 254, 42 USC 263-1), supportando l’adozione di prodotti biosimilari fornendo materiali educativi e comunicazioni efficaci per migliorare la comprensione di biosimilari e prodotti intercambiabili tra operatori sanitari, pazienti e operatori sanitari;

(C) per facilitare lo sviluppo e l’approvazione di prodotti biosimilari e intercambiabili, continuando ad aggiornare i regolamenti biologici della FDA per chiarire i requisiti e le procedure esistenti relativi alla revisione e alla presentazione delle domande di licenza per i prodotti biologici, promuovendo la regolamentazione della “modernizzazione del regolamento sui prodotti biologici” (RIN 0910 -AI14); e

(D) con il presidente della FTC, identificando e indirizzando qualsiasi tentativo di ostacolare la concorrenza di farmaci generici e biosimilari, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dichiarazioni false, fuorvianti o altrimenti ingannevoli sui farmaci generici e sui prodotti biosimilari e la loro sicurezza o efficacia;

(vi) contribuire a garantire che il sistema dei brevetti, pur incentivando l’innovazione, non ritardi ingiustificatamente anche la concorrenza di farmaci generici e biosimilari oltre quanto ragionevolmente contemplato dalla normativa applicabile, entro e non oltre 45 giorni dalla data della presente ordinanza, tramite il Commissario per l’Alimentazione and Drugs, scrivere una lettera al Sottosegretario al Commercio per la Proprietà Intellettuale e Direttore dell’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti enumerando e descrivendo qualsiasi preoccupazione rilevante della FDA;

(vii) per favorire l’ingresso nel mercato di farmaci generici e biosimilari a basso costo, proseguire l’attuazione della legge ampiamente nota come CREATES Act del 2019 (Legge Pubblico 116-94, 133 Stat. 3130), da parte di:

(A) rilascio tempestivo di autorizzazioni per prodotti coperti (CPA) per assistere gli sviluppatori di prodotti nell’ottenimento di campioni di farmaci di marca; e

(B) fornire linee guida per fornire informazioni aggiuntive per l’industria sui CPA; e

(viii) tramite l’amministratore dei Centers for Medicare e Medicaid Services, prepararsi per la copertura Medicare e Medicaid di prodotti biologici intercambiabili e per modelli di pagamento per supportare un maggiore utilizzo di farmaci generici e biosimilari.

(q) Per ridurre il costo dei prodotti coperti per il consumatore americano senza imporre ulteriori rischi per la salute e la sicurezza pubblica, il Commissario per gli alimenti e le droghe lavorerà con gli Stati e le tribù indiane che propongono di sviluppare programmi di importazione della sezione 804 in conformità con il Medicare Legge sui farmaci da prescrizione, sul miglioramento e sulla modernizzazione del 2003 (legge pubblica 108-173, 117 Stat. 2066) e i regolamenti di attuazione della FDA.

(r) Il Segretario del Commercio:

(i) agendo tramite il Direttore del National Institute of Standards and Technology (NIST), prendere in considerazione l’avvio di una regolamentazione per richiedere alle agenzie di riferire al NIST, su base annuale, le attività di utilizzo dei loro appaltatori , come riportato alle agenzie in 35 USC 202(c)(5);

(ii) agendo tramite il Direttore del NIST, coerentemente con le politiche stabilite nella sezione 1 del presente ordine, considerare di non finalizzare alcuna disposizione sui diritti di ingresso e sui prezzi dei prodotti nella norma proposta “Diritti alle invenzioni finanziate a livello federale e alle licenze del governo Invenzioni di proprietà”, 86 Fed. reg. 35 (4 gennaio 2021); e

(iii) entro e non oltre 1 anno dalla data del presente decreto, in consultazione con il procuratore generale e il presidente della Federal Trade Commission, condurre uno studio, anche conducendo un processo di consultazione delle parti interessate aperto e trasparente, dell’ecosistema delle applicazioni mobili e presentare una relazione al presidente del Consiglio per la concorrenza della Casa Bianca, in merito ai risultati e alle raccomandazioni per migliorare la concorrenza, ridurre le barriere all’ingresso e massimizzare i vantaggi per gli utenti rispetto all’ecosistema.

(s) Il Segretario alla Difesa:

(i) garantire che la valutazione del Dipartimento della Difesa delle forze e delle strutture economiche che modellano la capacità della base di innovazione per la sicurezza nazionale ai sensi della sezione 889 (a) e (b) del William M. (Mac) Thornberry National Defense Authorization Act per L’anno fiscale 2021 (Legge 116-283, 134 Stat. 3388) è coerente con la politica di cui alla sezione 1 del presente decreto;

(ii) entro 180 giorni dalla data della presente ordinanza, sottoporre al presidente del Consiglio per la concorrenza della Casa Bianca un riesame dello stato della concorrenza all’interno della base industriale della difesa, comprese le aree in cui l’assenza di concorrenza può destare preoccupazione ed eventuali raccomandazioni per migliorare il processo di sollecitazione, coerenti con l’obiettivo del Competition in Contracting Act del 1984 (Legge Pubblico 98-369, 98 Stat. 1175); e

(iii) entro e non oltre 180 giorni dalla data del presente ordine, presentare una relazione al presidente del Consiglio per la concorrenza della Casa Bianca, su un piano per evitare termini contrattuali negli accordi di appalto che lo rendano impegnativo o impossibile per il Dipartimento della Difesa o membri del servizio per riparare la propria attrezzatura, in particolare sul campo.

(t) Il Direttore del Consumer Financial Protection Bureau, coerentemente con gli obiettivi pro-concorrenza enunciati nella sezione 1021 del Dodd-Frank Act, è incoraggiato a considerare:

(i) l’avvio o il proseguimento di una regolamentazione ai sensi della sezione 1033 del Dodd- Frank Act per facilitare la portabilità dei dati delle transazioni finanziarie dei consumatori in modo che i consumatori possano cambiare più facilmente istituzioni finanziarie e utilizzare prodotti finanziari nuovi e innovativi; e

(ii) applicare il divieto di atti o pratiche sleali, ingannevoli o abusivi nei prodotti o servizi finanziari dei consumatori ai sensi della sezione 1031 del Dodd-Frank Act in modo da garantire che gli attori coinvolti in attività illegali non distorcano il corretto funzionamento del processo concorrenziale o ottenere un vantaggio M.g. Group Padova ingiusto rispetto ai concorrenti che seguono la legge.

(u) Il Direttore dell’Ufficio per la Gestione e il Bilancio, tramite l’Amministratore dell’Ufficio per l’Informazione e gli Affari Regolatori, incorporerà nelle sue raccomandazioni per la modernizzazione e il miglioramento della revisione normativa richiesta dal mio Memorandum del 20 gennaio 2021 (Modernizing Regulatory Review) , le politiche di cui alla sezione 1 della presente ordinanza, inclusa la valutazione se gli effetti sulla concorrenza e il potenziale di creazione di barriere all’ingresso debbano essere inclusi nelle analisi di impatto normativo.

(v) Il Segretario del Tesoro:

(i) ordinare all’Office of Economic Policy, in consultazione con il Procuratore Generale, il Segretario del Lavoro e il Presidente dell’FTC, di presentare una relazione al Presidente del Consiglio per la concorrenza della Casa Bianca, entro e non oltre 180 giorni dalla data della presente ordinanza, sugli effetti della mancanza di concorrenza sui mercati del lavoro; e

(ii) presentare una relazione al presidente del Consiglio per la concorrenza della Casa Bianca, entro 270 giorni dalla data del presente ordine, valutando gli effetti sulla concorrenza dell’ingresso di grandi aziende tecnologiche e di altre società non bancarie nel finanziamento al consumo mercati.

Sez. 6. Disposizioni generali .

(a) Il presente decreto è attuato in conformità con la legge applicabile e subordinatamente alla disponibilità di stanziamenti.

(b) Ove non sia già specificato, le agenzie indipendenti sono incoraggiate a conformarsi ai requisiti di questo ordine.

(c) Nulla in questo ordine può essere interpretato in modo da pregiudicare o influenzare in altro modo:

(i) l’autorità concessa M.g. Group Padova dalla legge a un dipartimento o agenzia esecutiva, o al suo capo; o

(ii) le funzioni del Direttore dell’Ufficio Gestione e Bilancio relative a proposte di bilancio, amministrative o legislative.

(d) Il presente ordine non ha lo scopo e non crea alcun diritto o beneficio, sostanziale o procedurale, applicabile per legge o in equità da parte di qualsiasi parte nei confronti degli Stati Uniti, dei suoi dipartimenti, agenzie o entità, dei suoi funzionari, dipendenti , o agenti o qualsiasi altra persona.

